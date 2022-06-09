Bloomberg сообщил о падении контейнерного импорта в Россию на 60%

Крупные транспортные компании, такие как Maersk, CMA-CGM и Hapag-Lloyd, приостановили свою деятельность в конце февраля, напомнило агентство

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Морские перевозки в Россию значительно сократились с конца февраля, сообщает Bloomberg. После начала военной операции на Украине крупные транспортные компании, такие как Maersk, CMA-CGM и Hapag-Lloyd, приостановили свою деятельность.

По подсчетам агентства, среднее количество контейнеровозов в российских водах сократилось на 60% по сравнению с ноябрьскими пиковыми значениями.

В конце апреля Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) временно приостановило публикацию статистики грузооборота российских морских портов, чтобы избежать «дополнительных потенциальных рисков». Аналогичные меры предприняла Федеральная таможенная служба.

Центробанк 21 апреля предупредил, что аналитики ожидают снижения объема импорта товаров и услуг на $113 млрд в 2022 году, до $266 млрд, по сравнению с 2021 годом.

Сокращение объема экспорта прогнозировалось с $550 млрд в 2021 году до $484 млрд в 2022-м, а в 2023–2024 годах — до $446 млрд и $448 млрд соответственно.

Как показала статистика США за апрель, ввоз товаров из Штатов в Россию в стоимостном выражении составил $89,1 млн против $101,1 млн в марте, это минимальный показатель за месяц с 2002 года.

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В марте наблюдалось падение американского экспорта в Россию почти в пять раз по сравнению с февралем.