Власти обсуждают создание судоходной госкомпании для работы по международному транспортному коридору «Север — Юг», рассказал глава Росморречфлота Захарий Джиоев. Этот маршрут идет из России в Индию, в нем участвуют еще 10 стран

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В правительстве обсуждается идея создания судоходной госкомпании для работы на международном транспортном коридоре «Север — Юг», заявил в интервью РБК глава Росморречфлота Захарий Джиоев. По его словам, есть «соответствующие поручения» президента Владимира Путина.

«Безусловно, это будет полезно для такого масштабного проекта. Идут обсуждения организационной формы, кто и как сможет участвовать: государство или бизнес — судоходные компании, судовладельцы», — добавил Джиоев. В этом проекте, в частности, заинтересована Объединенная судостроительная корпорация (ОСК), потому что он ей обеспечит стабильный спрос, добавляет топ-менеджер транспортной компании. РБК направил запросы представителям Путина и ОСК.

Сам по себе коридор «Север — Юг» крайне важен для нынешней ситуации в логистике, поскольку выполняет сразу несколько задач: разгрузка перегруженного дальневосточного направления, логистика в обход европейских портов, прямой выход на перспективные рынки Ирана, Индии, стран Юго-Восточной Азии, Африки, отмечает руководитель отдела аналитики отраслевого агентства PortNews Виталий Чернов. «Не уверен, что нужно создавать именно государственную судоходную компанию, но есть смысл подумать над созданием единого логистического оператора совместно с иранскими, азербайджанскими партнерами», — отмечает он. С предложением создания такого оператора в конце октября выступил первый вице-премьер Андрей Белоусов в ходе Веронского Евразийского экономического форума, который проходил в Баку. Он тогда отметил, что значимость маршрута «Север — Юг» связана не только с санкциями против российской экономики, введенными после начала боевых действий на Украине, но и в целом с изменениями на мировых рынках из-за смещения центров экономической активности в Китай, страны Юго-Восточной Азии и Персидского залива.

Индия, Россия и Иран подписали соглашение о создании коридора «Север — Юг» еще в 2000 году, позже к ним присоединились десять стран, включая Азербайджан, Армению и Казахстан. Общая протяженность маршрута составит около 7,2 тыс. км. Сейчас активно обсуждается его западная часть, которая включает доставку грузов между Россией, Азербайджаном и Ираном. В мае 2022 года глава Минтранса Виталий Савельев заявлял, что власти рассматривают «Север — Юг» как способ решить логистические проблемы, возникшие из-за западных санкций. Частью этого коридора станут прикаспийские порты Астрахань на Волге, Оля на Волго-Каспийском канале и Махачкала в Каспийском море.