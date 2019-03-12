«Роснефть» пригрозила судом после обвинений США в покупке нефти Венесуэлы

Компания ведет работу в Венесуэле «в соответствии с международным правом» и в рамках контрактов, которые были заключены задолго до введения санкций США, заявили в «Роснефти»

Фото: Максим Шеметов / Reuters

«Роснефть» ответила на обвинения госсекретаря США Майка Помпео в покупке нефти у Венесуэлы в обход санкций. Заявление опубликовано на сайте компании.

«Роснефть» не занимается политикой, а осуществляет исключительно коммерческую деятельность в интересах всех своих акционеров», — говорится в документе.

Сейчас компания оценивает последствия «сделанных официальными лицами США заявлений» и намерена — «в случае выявления ущерба» — обратиться за защитой своих прав в соответствии с нормами международного права, подчеркнули в компании.

В «Роснефти» также заявили, что ведут работу в Венесуэле «в соответствии с международным правом» и в рамках контрактов, которые были заключены задолго до введения США «односторонних санкционных ограничений».

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