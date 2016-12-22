«Роснефть» с партнерами увеличит сеть АЗС в Индии до более 7 тыс.

Индийская Nayara Energy, которую «Роснефть», Trafigura и UCP купили год назад, намерена увеличить сеть АЗС в 1,5 раза — с 4,8 тыс. до более чем 7 тыс. станций. Инвестиции в расширение бизнеса могут превысить $2 млрд

Нефтеперерабатывающий завод в городе Вадинар (Фото: Amit Dave / Reuters)

Заправки по всей Индии

Индийская Nayara Energy (прежнее название — Essar Oil), владеющая нефтеперерабатывающим заводом в городе Вадинар мощностью 20 млн т (второй по размеру в стране), намерена «агрессивно» развивать свою розничную сеть, чтобы увеличить число заправок до более чем 7 тыс. в течение ближайших двух-трех лет, сообщила компания, передает индийское издание Money Control. Это подтвердил РБК гендиректор Nayara Energy Баласундарам Ананд через представителя компании.

Nayara Energy, которую в августе 2017 года приобрела «Роснефть» в партнерстве с Trafigura и UCP Ильи Щербовича за $12,9 млрд, в апреле 2018 года провела ребрендинг, но розничная сеть сохранила прежнее название — Essar. «Сейчас у нас 4756 заправок в Индии, еще 2,6 тыс. находятся в стадии разработки. Бизнес-модель предполагает, что все расходы по открытию заправок берет на себя получатель франшизы (франчайзи)», — сказал Ананд. По его словам, сеть будет построена «по всей территории» Индии. «Расширение сети осуществляется по принципу DODO (dealer owned — dealer operated), в соответствии с которым инвестиции в строительство и эксплуатацию сети берут на себя операторы АЗС. Это позволяет не отвлекать средства из инвестиционного потока компании и не требует привлечения заемного финансирования», — добавил представитель «Роснефти». Ни он, ни Ананд не стали раскрывать объем расходов на такое значительное расширение сети.

Главный экономист Vygon Consulting Сергей Ежов оценил строительство и обустройство одной АЗС с нуля в $1 млн, то есть на более 2 тыс. новых АЗС придется потратить более $2 млрд. Это при условии, что речь идет о полноценных современных АЗС с персоналом, а не об автоматах по наливу бензина, которые располагаются в курортных зонах Индии, оговаривается Ежов.

Переработка опережает спрос

Индия — привлекательный рынок для таких растущих компаний, как Nayara, подчеркивает Ананд. Это вторая по населению страна в мире (после Китая) с растущим ВВП, где, как ожидается, спрос на бензин и дизельное топливо будет ежегодно расти на 9 и 5% соответственно в течение следующих пяти лет, указал он. «Планы по расширению розничного бизнеса связаны со стремительным развитием индийской экономики», добавляет представитель «Роснефти». Индия потребляет 4 млн барр. нефтепродуктов в день. Международное энергетическое агентство прогнозирует, что к 2040 году автомобильная отрасль Индии будет потреблять 132 млн т нефтяного эквивалента нефтепродуктов в год, заключил собеседник РБК.

Прежний менеджмент Nayara Energy планировал увеличить объем переработки завода в Вадинаре в два раза, доведя его до 40 млн т в год. «Мы сейчас оцениваем эти планы. Надо посмотреть на рынок свежим взглядом», сказал журналистам Ананд. Сейчас перерабатывающие мощности Индии составляют 247,6 млн т, превышая спрос почти на четверть — 205 млн т в 2017–2018 годах, напоминает Money Control. С учетом прежних планов Nayara производство нефтепродуктов в стране вырастет на 77%, до 439 млн т к 2030 году. При этом спрос, как ожидается, будет расти медленней: к 2030 году он увеличится лишь до 335 млн т, а к 2040 году — до 472 млн т. Но эта цифра не учитывает частичную замену традиционного топлива возобновляемыми источниками энергии и рост числа электромобилей.