Суд повторно отправил под арест основателя Petropavlovsk

Адвокат Масловского Андрей Ляхов в разговоре с РБК назвал решение Мосгорсуда маленькой победой, однако отметил, что развитие событий пока нельзя предсказать. «Предъявленное обвинение не стоит выеденного яйца. Судить человека за то, что тот купил или продал что-то по рыночной цене, — это странно», — пояснил адвокат.
Масловского арестовали 25 декабря прошлого года. Санкции его статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет или штраф до 1 млн руб. По версии следствия, бизнесмен вместе с еще одним подозреваемым похитил активы компании «Покровский рудник» (принадлежит Petropavlovsk) на сумму более 95 млн руб. Хищение якобы производилось с помощью сделок по купле-продаже недвижимого имущества по завышенной стоимости.
Представитель «Покровского рудника» в беседе с РБК отрицал обвинения против Масловского, утверждая, что «речь идет о сделке 2018 года, ее рыночный характер проверяли российские и международные аудиторы в рамках аудита годовой отчетности».
Масловский покинул пост гендиректора Petropavlovsk 17 августа 2020 года. Этому предшествовал корпоративный конфликт. В феврале 22,37% акций Petropavlovsk приобрел миллиардер Константин Струков, владеющий золотодобывающей «Южуралзолото». Летом на собрании акционеров «Южуралзолото», два фонда Everest и Slevin (им принадлежит 12,09%), а также Fortiana Holdings Владислава Свиблова (4,62%) проголосовали за смену совета директоров Petropavlovsk. В новый состав правления Масловский не вошел. По его версии, результаты собрания акционеров «были срежиссированы» при участии Струкова.
Как выяснил РБК, за десять дней до ареста Масловского член совета директоров Petropavlovsk, представляющий интересы семьи Константина Струкова, Максим Харин обратился к генерал-лейтенанту ФСБ Ивану Ткачеву, руководителю управления «К», с просьбой проверить сделку с участием Масловского на предмет растраты и мошенничества.
Авторы
Михаил Юшков, Евгения Лебедева