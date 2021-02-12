Суд повторно отправил под арест основателя Petropavlovsk

Тверской суд Москвы отправил Павла Масловского под арест по делу о растрате, но Мосгорсуд это решение отменил. Теперь Тверской суд вновь назначил ему арест до 23 февраля

Павел Масловский (Фото: Игорь Агеенко / РИА Новости)

Тверской районный суд Москвы избрал основателю и бывшему гендиректору золотодобывающей компании Petropavlovsk Павлу Масловскому меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщила РБК пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.

«Судом вынесено постановление об избрании в отношении Павла Масловского меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 23 февраля 2021 года», — сказала она.

В картотеке судебных решений Тверского суда говорится, что Масловский обвиняется по ст. 160 ч. 4 УК (присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере).

Тверской суд ранее уже назначил Масловскому содержание под стражей до 23 февраля, однако Мосгорсуд по итогам рассмотрения апелляции его защиты отменил это решение и отправил ходатайство обвинения на пересмотр. Бизнесмен тем временем оставался под стражей.