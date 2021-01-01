Основателя Petropavlovsk заподозрили в хищении средств компании

В московском офисе «дочки» Petropavlovsk прошли следственные действия по уголовному делу против основателя и бывшего гендиректора компании Павла Масловского. Его обвиняют в хищении средств компании «Покровский рудник»

Павел Масловский (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

В московском офисе «Покровского рудника», принадлежащего золотодобывающей компании Petropavlovsk, провели следственные действия по уголовному делу против основателя и бывшего гендиректора компании Павла Масловского. Об этом РБК сообщил представитель «Покровского рудника». По его словам, Масловского обвиняют в хищении средств «Покровского рудника» в составе организованной группы для личного обогащения путем производства сделки купли-продажи недвижимого имущества по завышенной стоимости.

По данным источников «Интерфакса», обыски проходят и в московском офисе, и в Благовещенске, следственные действия могут быть связаны с расследованием обстоятельств продажи офисного здания компании в Благовещенске и возможности незаконного присвоения средств в результате этой сделки.

Масловский основал Petropavlovsk вместе с Питером Хамбро в 1994 году и много лет возглавлял компанию с перерывом на работу в Совете Федерации.