Основателя Petropavlovsk заподозрили в хищении средств компании

Следственные действия начались с 12 часов в четверг, 24 декабря, рассказали в «Покровском руднике». «Вместе с представителями силовых структур в офис вошли гендиректор Petropavlovsk Денис Александров и несколько других представителей новой администрации компании. Также они присутствовали и во время беседы следователей с руководством «Покровского рудника», — сообщил представитель «дочки» Petropavlovsk. Александров подтвердил РБК, что его срочно вызвали в офис «Покровского рудника» как представителя акционеров в четверг и ему пришлось отменить все свои встречи
По данным источника РБК, близкого к Petropavlovsk, фигурант обвинения — Масловский — по состоянию на вечер четверга находился на допросе у представителей следствия. РБК направил запросы в МВД и ФСБ. Дозвониться до Масловского в четверг не удалось.
При этом представитель «Покровского рудника» отрицает обвинения против бывшего гендиректора компании, утверждая, что «речь идет о сделке 2018 года, ее рыночный характер проверяли российские и международные аудиторы в рамках аудита годовой отчетности».
Он подчеркнул, что независимая оценка сделки представителями силовых структур не производилась.
Представитель Petropavlovsk заявил, что не может комментировать цель обысков, «так как не видел материала». «Но, как мы понимаем, они касаются людей, которые на данный момент не занимают никаких должностей в группе компаний. Однако мы вынуждены напомнить, что собрание акционеров компании этим летом инициировало независимое расследование ряда сделок за последние три года, когда Масловский занимал должность генерального директора», — сказал он.
Почему Масловский покинул компанию
Масловский покинул пост гендиректора Petropavlovsk 17 августа этого года, временно исполняющим обязанности главы золотодобытчика назначили Максима Мещерякова. Этому предшествовал корпоративный конфликт. В феврале 22,37% акций Petropavlovsk приобрел миллиардер Константин Струков, владеющий золотодобывающей «Южуралзолото». Летом на собрании акционеров «Южуралзолото», два фонда Everest и Slevin (им принадлежит 12,09%), а также Fortiana Holdings Владислава Свиблова (4,62%) проголосовали за смену совета директоров Petropavlovsk.
Ряд топ-менеджеров компании, включая Масловского, не прошли в новый совет. По их версии, результаты собрания акционеров «были срежиссированы» компанией Струкова совместно с Николаем Люстигером, который последние два года представляет интересы Everest и Slevin. Люстигер, как считают топ-менеджеры, общался со Струковым еще до того, как «Южуралзолото» стала ее акционером в феврале 2020 года. На это Масловский вместе с членами правления Petropavlovsk (зарегистрирована в Великобритании) пожаловались в Комиссию по поглощениям Лондона с просьбой провести расследование.
1 декабря Petropavlosk назначил нового гендиректора — Дениса Александрова, который ранее возглавлял компанию Highland Gold Mining (HGM). Мещеряков при этом остался в компании на руководящей должности, сообщала компания.