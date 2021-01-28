Аресту основателя Petropavlovsk предшествовала жалоба генералу ФСБ

Компания Petropavlovsk — на третьем месте по добыче золота в России, по данным Cоюза золотопромышленников России за первое полугодие 2020 года. По итогам 2020 года компания увеличила производство на 6%, до 548,1 тыс. унций, с учетом переработки стороннего сырья. Капитализация Petropavlovsk на Лондонской бирже 27 января составила 1,2 млрд фунтов стерлингов ($1,66 млрд).

Представитель Petropavlovsk отказался от комментариев. РБК направил запросы Харину, представителю ЮГК, адвокату Масловского и в центр общественных связей ФСБ.

Как менялись акционеры Petropavlovsk

ЮГК приобрела 22,37% акций Petropavlovsk в феврале 2020 года и уже летом на собрании акционеров вместе с двумя фондами — Everest и Slevin, которым принадлежит 12,09% Petropavlovsk, — и компанией Fortiana Holdings Владислава Свиблова, которая до конца июня прошлого года владела 4,62% акций золотодобытчика, инициировала смену совета директоров Petropavlovsk. В результате Масловский, который много лет возглавлял компанию и владеет около 0,5% ее акций, был вынужден покинуть совет директоров и пост гендиректора. После собрания ЮГК увеличила долю в компании более чем до 24%.

По версии Масловского, результаты собрания акционеров «были срежиссированы» компанией, принадлежащей семье Струкова, совместно с Николаем Люстигером, который последние два года представляет интересы Everest и Slevin. Люстигер, как утверждает бывший гендиректор Petropavlovsk, общался со Струковым еще до того, как ЮГК стала ее акционером, и пытался оказывать влияние на Petropavlovsk.

Масловский вместе с членами правления Petropavlovsk сочли эти события нарушением корпоративных стандартов и пожаловались в Комиссию по поглощениям Лондона (компания зарегистрирована в Великобритании) с просьбой провести расследование. Итоги этого расследования пока не раскрывались.

Сделку ЮГК с Petropavlovsk после жалобы неназванных заявителей также изучала Федеральная антимонопольная служба. Но она пока не получила ответов на запросы от миноритарных акционеров Petropavlovsk, говорил представитель службы в конце декабря. «В отсутствие документальных доказательств ФАС не может в настоящее время принять окончательное решение по жалобе», — отмечал он.

В свою очередь, Струков утверждал, что в Petropavlovsk нет какого бы то ни было корпоративного конфликта. «Конфликт — это когда один другому морду набил и куда-то послал. Вот это конфликт, — говорил он в интервью «Коммерсанту». — Я акционер большой компании с достаточно большим пакетом, поэтому я отстаиваю свои права, а также права акционеров, которые плохо знакомы с отраслью и являются только финансовыми инвесторами». По его словам, ЮГК получила место в совете директоров Petropavlovsk только через три-четыре месяца после приобретения пакета и даже после этого запросы Харина о финансовой деятельности компании игнорировались.

О каких фактах Харин информировал ФСБ

Согласно заявлению Харина в ФСБ, сын Масловского Алексей в марте 2018 года продал «Покровскому руднику» (основной актив Petropavlovsk с лицензией на Покровское месторождение золота) административное здание в Благовещенске за 218,4 млн руб. исходя из цены 97,8 тыс. руб. за 1 кв. м. Ссылаясь на открытые источники, Харин отмечал, что стоимость офисной недвижимости в Благовещенске значительно ниже.

По данным источника в «Покровском руднике», следствие оценило реальную стоимость здания в 123 млн руб. Таким образом, компания могла переплатить более 95 млн руб.

Поскольку Амурская область является акционером «Покровского рудника» (на конец 2019 года минимуществу региона принадлежало 0,62% компании), то из-за этой сделки могли пострадать интересы государства, указывал в заявлении Харин.

В связи с этим в действиях Масловского он увидел признаки преступлений, предусмотренных ст. 159 и 160 УК («Мошенничество» и «Присвоение или растрата»). Харин попросил ФСБ провести проверку сведений и при наличии оснований инициировать возбуждение уголовного дела.

Обвинение, фигурирующее в письме члена совета директоров Petropavlovsk, и даже сумма предполагаемого ущерба «Покровского рудника» полностью совпадают с обвинением, предъявленным Масловскому. Его обвинили в растрате 95 млн руб. «Покровского рудника» в составе организованной группы для личного обогащения — путем производства сделки купли-продажи недвижимого имущества по завышенной стоимости.

При этом представитель «Покровского рудника» ранее пояснял, что в уголовном деле речь идет о сделке 2018 года, «рыночный характер» которой проверяли российские и международные аудиторы в рамках аудита годовой отчетности компании. Он подчеркивал, что представители силовых структур не производили независимую оценку сделки. В среду, 27 января, представитель «Покровского рудника» отказался от комментариев.