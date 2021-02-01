Суд отправил на пересмотр решение об аресте основателя Petropavlovsk

Тверской суд арестовал Павла Масловского до 23 февраля, но Мосгорсуд после апелляции защиты отменил это решение. Арест произошел на фоне корпоративного конфликта в основанной им компании, где против него выступили новые акционеры

Павел Масловский (Фото: Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ»)

Мосгорсуд по итогам рассмотрения апелляции защиты основателя золотодобывающей компании Petropavlovsk Павла Масловского отменил решение Тверского районного суда об аресте предпринимателя и отправил ходатайство обвинения на пересмотр, оставив при этом бизнесмена под стражей. Об этом сообщили РБК в пресс-службе суда.

Тверской районный суд ранее назначил Масловскому содержание под стражей до 23 февраля. «Суд определил постановление районного суда отменить, направить материалы ходатайства на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе, оставить Масловскому меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 февраля», — постановили в Мосгорсуде.

Адвокат Масловского Андрей Ляхов в разговоре с РБК назвал случившееся «маленькой победой», но отметил, что развитие событий в дальнейшем пока нельзя предсказать. «Предъявленное обвинение не стоит выеденного яйца. Судить человека за то, что тот купил или продал что-то по рыночной цене, — это странно», — отметил он.

Основатель и бывший глава золотодобывающей компании Petropavlovsk Павел Масловский был арестован 25 декабря. Его обвиняют в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК), что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет или штраф до 1 млн руб. По версии МВД, он вместе с другим подозреваемым похитил финансовые активы компании «Покровский рудник» на сумму более 95 млн руб. Хищение, считают следователи, производилось с помощью сделок по купле-продаже недвижимого имущества по завышенной стоимости. Представитель «Покровского рудника» в беседе с РБК отрицал обвинения против бывшего гендиректора компании, утверждая, что «речь идет о сделке 2018 года, ее рыночный характер проверяли российские и международные аудиторы в рамках аудита годовой отчетности».