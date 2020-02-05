Троценко продал свой пакет в Petropavlovsk «Южуралзолоту»

У золотодобывающей компании Petropavlovsk сменится крупнейший акционер: структура Романа Троценко продает «Южуралзолоту» Константина Струкова 22,37% акций. Акции Petropavlovsk, с тех пор как их купил Троценко, выросли почти вдвое

Романа Троценко (Фото: Андрей Любимов / ТАСС)

Структура Романа Троценко Aeon Mining заключила соглашение с «Южуралзолотом» (принадлежит семье Константина Струкова) о продаже той 22,37% акций и 5,97% конвертируемых облигаций Petropavlovsk, занимающей пятое место по добыче золота в России. Об этом говорится в сообщении компании, размещенном на Лондонской бирже в среду. Представители Троценко и «Южуралзолота» отказались от комментариев.

Соглашение заключено в понедельник, 3 февраля. На тот момент капитализация компании в Лондоне превышала £600 млн (более $780 млн). С лета прошлого года, когда Троценко приобрел долю в компании, ее акции выросли почти вдвое на фоне роста цен на золото и объемов добычи компании.

Если в июле, когда Троценко договорился о покупке 22,42% Petropavlovsk у казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева, этот пакет на Лондонской бирже стоил £71,6 млн, или около $89 млн, то по состоянию на 3 февраля он стоил около £135 млн, или $175 млн.

Petropavlovsk ведет добычу на месторождениях в Амурской области, в январе—сентябре 2019 года компанией было добыто 11 т золота (рост на 28% к аналогичному периоду 2018 года). По итогам первого полугодия 2019 года компания увеличила доналоговую прибыль (EBITDA) на 37% по сравнению с тем же периодом прошлого года — до $83,3 млн.