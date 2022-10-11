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Бывшая «дочка» Tetra Pak возобновила производство полноцветной упаковки

Бывшая дочерняя компания шведской Tetra Pak будет снова выпускать полноцветную упаковку
Бывшая «дочка» Tetra Pak, которой шведская компания продала бизнес в России, возобновляет производство полноцветной упаковки, решив проблему с нехваткой сырья. Компания сменила юридическое название на АО «Упаковочные системы»
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Бывшая российская дочерняя компания шведской Tetra Pak возобновила производство полноцветной упаковки с 1 октября, а также сменила юридическое название компании на АО «Упаковочные системы», сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

«Фабрика по производству упаковочного материала в Лобне работает бесперебойно. С 1 октября мы начали принимать и производить заказы на упаковку в полноцветном дизайне на беленом картоне, так как решены проблемы с дефицитом сырья, в частности, краски», — рассказал представитель пресс-службы компании.

Он добавил, что сейчас компания тестирует сырье из новых источников, включая локальных производителей, а также получает картон из азиатских стран. По словам собеседника агентства, после передачи бизнеса в России местному руководству изменилось юридическое название компании, однако новый бренд и торговое название пока находятся в разработке.

Ранее «Интерфакс» писал, что Tetra Pak передаст дочернюю компанию АО «Тетра Пак» группе компаний ООО «Итон Инвестментс», учрежденную летом этого года. Ее генеральный директор Александр Криволапов (занимает аналогичную должность в АО «Тетра Пак») владеет половиной компании. Оставшиеся 50% принадлежат Игорю Акимову, который возглавлял АО «Тетра Пак» в 2002–2014 годах.

Завод Tetra Pak в подмосковной Лобне — крупнейшее в России и Восточной Европе предприятие по производству упаковки для жидких пищевых продуктов. Ее использовала компания PepsiCo для упаковки молочных продуктов «Домик в деревне», соков J7 и «Любимый». Также продукцию Tetra Pak закупали Danone («Простоквашино», Alpro), Coca-Cola HBC («Добрый», Rich) и другие производители.

В июле на фоне решения Tetra Pak уйти с российского рынка в магазинах появились бесцветные упаковки соков, окрашенными на них в основном остались лишь логотипы. Проблемы возникли из-за санкций ЕС, ограничивающих экспорт в Россию некоторых компонентов сырья и краски для производства упаковок.

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Вице-премьер Виктория Абрамченко говорила, что в России не будет проблем с упаковкой после ухода зарубежных компаний. В июне стартовал эксперимент по замещению тетрапака, который позволяет обеспечить длительной срок хранения продуктов без добавления консервантов, российскими аналогами. Так, на целлюлозно-бумажном комбинате группы Mondi в Сыктывкаре уже запустили в производство пищевой картон.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Tetra Pak упаковка
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