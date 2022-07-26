Абрамченко исключила нехватку упаковки после ухода Tetra Pak

Виктория Абрамченко (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

В России не будет проблем с упаковкой, поскольку в стране есть необходимые технологии, сырье и ресурсы для замещения продукции ушедших с российского рынка компаний, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.

«Наши сельхозпроизводители и переработчики будут обеспечены упаковкой в полном объеме. <...> У нас есть упаковка, производители работают, и самое главное — аналоги никак не отразятся на качестве непосредственно продуктов», — заверила Абрамченко.

Она напомнила про начавшийся на фоне ухода шведской Tetra Pak и норвежской Pure-Pak эксперимент по замещению иностранной упаковки для продуктов отечественными аналогами. Так, рассказала Абрамченко, на целлюлозно-бумажном комбинате группы Mondi в Сыктывкаре уже запустили в производство пищевой картон, из которого создается аналогичная «тетрапаку» упаковка.

Кроме того, по словам вице-премьера, производитель бумаги Sylvamo (выпускает продукцию под рядом брендов, в частности HP Papers, Rey и Hammermill) еще в мае начал изучать возможность выпуска картона-основы для «порционной» упаковки, которая использовалась, в том числе для детского питания под маркой «Агуша» объемом 200 мл. «Предварительные итоги тестирования уже дали положительный результат, и в ближайшее время мы также ожидаем нового серийного производства», — заключила она.

С конца февраля многие страны ввели против России несколько пакетов санкций, которые затронули в том числе бизнес, экспорт, импорт и банковскую сферу. На этом фоне ряд компаний объявили о приостановке или прекращении работы в России, некоторые решили передать бизнес местному менеджменту.

Так, в начале марта норвежская Elopak приостановила деятельность в России, а 15 июля объявила о продаже российского бизнеса (бренда упаковки Pure-Pak) местному менеджменту. 26 июля об аналогичном решении сообщила и шведская Tetra Pak, которая еще в апреле запретила своему заводу в подмосковной Лобне печатать упаковку для кефира и ряженки.