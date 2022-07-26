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Tetra Pak передаст свой бизнес в России местному менеджменту

Tetra Pak объяснила уход из России тем, что не может продолжать работу в стране из-за нарушений в цепочках поставок. Абрамченко говорила, что власти начали эксперимент по созданию отечественной упаковки
Фото: Виталий Белоусов / ТАСС
Фото: Виталий Белоусов / ТАСС

Tetra Pak уходит из России и передает свое российское подразделение местному менеджменту, сообщили РБК в пресс-службе компании.

«В результате совокупного влияния экспортных ограничений в отношении Российской Федерации, которые привели к нарушениям в цепочках поставок, компания Tetra Pak больше не может продолжать поддержку своей операционной деятельности в России. <...> Новая компания продолжит работу как самостоятельная организация, которая сосредоточит усилия на производстве упаковочного материала на своем предприятии в Московской области, а также на развитии надежных цепочек поставок с растущей долей локальных поставщиков», — говорится в сообщении.

Как санкции изменили упаковки продуктов в России
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Еще в апреле шведская Tetra Pak запретила своему подмосковному заводу печатать упаковку для кефира и ряженки, а в июне власти Швеции запретили Tetra Pak экспортировать продукцию в Россию.

Компании Tetra Pak принадлежит завод в подмосковной Лобне: предприятие является самым крупным в России и в Восточной Европе по производству упаковки для жидких пищевых продуктов. Среди потребителей этой упаковки — PepsiCo («Домик в деревне», J7, «Любимый»), Coca-Cola HBC («Добрый», Rich), Danone («Простоквашино», Alpro).

Помимо Tetra Pak продать российский бизнес местному менеджменту решил и норвежский производитель упаковки Elopak — владелец бренда Pure-Pak. На фоне ухода этих компаний российские власти начали эксперимент по замещению иностранной упаковки для продуктов отечественными аналогами, рассказала в интервью РБК вице-премьер Виктория Абрамченко, курирующая агропромышленный комплекс.

Среди участников эксперимента — группа Mondi (ей принадлежит Сыктывкарский лесопромышленный комплекс — целлюлозно-бумажный комбинат в Коми) и производители молочных продуктов, в частности Учебно-опытный молочный завод ВГМХА им. Н.В. Верещагина (производит молоко и сливочное масло под брендом «Вологодское из Вологды»). По словам вице-премьера, новая отечественная упаковка может выйти в серийное производство уже в этом году.

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Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев, Елена Сухорукова Елена Сухорукова, Виктория Полякова Виктория Полякова
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