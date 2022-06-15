В России начали эксперимент по созданию «отечественного Tetra Pak»

Вологодское молоко в российской упаковке может появиться на полках магазинов уже в этом году, рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко. Импортозамещенная упаковка будет не белой, а серой, но зато «экологичной и отечественной»

Фото: Сергей Кузнецов / РИА Новости

Российские власти начали эксперимент по замещению иностранной упаковки для продуктов отечественными аналогами, рассказала в интервью РБК курирующий АПК вице-премьер Виктория Абрамченко.

Из-за введенных после начала специальной военной операции на Украине западных санкций против России отечественные производители столкнулись с рядом сложностей, связанных с оборудованием для пищевой и перерабатывающей промышленности. Самый насущный сейчас, по словам Абрамченко, вопрос упаковки — речь идет об аналогах асептической упаковки Tetra Pak и PurePak (такая упаковка позволяет обеспечивать длительный срок хранения продуктов без консервантов).

Эксперимент с целью «поженить» отечественную целлюлозно-бумажную промышленность и производителей продуктов, то есть создать синергетический эффект между лесопромышленниками и пищевой промышленностью, чтобы заместить импортную упаковку отечественной, находится в активной фазе, рассказывает Абрамченко. Среди участников эксперимета вице-премьер называет группу Mondi (ей принадлежит Сыктывкарский лесопромышленный комплекс — целлюлозно-бумажный комбинат в Коми) и производителей молочных продуктов — например, «Учебно-опытный молочный завод» ВГМХА им. Н.В. Верещагина» (производит молоко и сливочное масло под брендом «Вологодское из Вологды»).

Новая отечественная упаковка может выйти в серийное производство уже в этом году, надеется Абрамченко. Первые партии отечественного картона для упаковки PurePak уже закуплены для молочной отрасли. «Насколько я знаю, в такой упаковке уже можно приобрести вологодское молоко», — рассказывает Абрамченко.

«Надеемся, что эксперимент будет успешным. Может быть, не будет той красивой белой упаковки, привычной глазу, — она будет серой, как мы ее называем, «экологичной», но она будет наша, отечественная», — говорит Абрамченко. Она подчеркивает, что качество продукции не изменится: «Важно, что на качестве и безопасности того, что расфасовано в эту упаковку, такая замена никак не отразится. И в бидоны алюминиевые мы не вернемся».



Параллельно с наращиванием выпуска упаковки российские производители тестируют отечественные краски, в частности, производства компаний «Гангут», «АБВ Флексо», «Принт Колор». Полиграфические краски включены также в перечень товаров для параллельного импорта, добавляет Абрамченко.

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В июне власти Швеции запретили Tetra Pak экспортировать в Россию ее продукцию, сообщала газета Dagens Nyheter. По данным издания, Tetra Pak и еще несколько шведских компаний, попросили власти страны освободить их от исполнения санкций ЕС, чтобы продолжить экспорт в Россию. В Tetra Pak объяснили это гуманитарными соображениями, поскольку компания производит «семь из десяти упаковок для молока и соков», в том числе для детского питания. Но власти Швеции не посчитали аргументы компании убедительным доказательством. Глава отдела коммуникаций Tetra Pak в Северной Европе Ева Родлич предупредила, что из-за прекращения экспорта российские активы компании могут быть национализированы, что обеспечит России «доступ к технологиям, которых у нее сейчас нет».

Компании Tetra Pak принадлежит завод в подмосковной Лобне: предприятие является самым крупным предприятием в России и в Восточной Европе по производству упаковки для жидких пищевых продуктов. Среди потребителей этой упаковки — PepsiCo («Домик в деревне», J7, «Любимый»), Coca-Cola HBC («Добрый», Rich), Danone («Простоквашино», Alpro).

Еще в конце марта российский Tetra Pak вынужден был сократить ассортимент пищевой упаковки из-за нехватки некоторых компонентов: компания приостановила выпуск упаковок для вина и напитков объемом два литра, сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники среди производителей продуктов и напитков.

В апреле основатель компании «Молвест», которая производит молочные продукты под брендом «Вкуснотеево», «Нежный возраст» и «Фруате», Аркадий Пономарев рассказал в интервью РБК, что Tetra Pak не разрешает своему заводу в Подмосковье печатать упаковку для кефира и ряженки. На долю Tetra Pak у «Молвеста» приходилось около 50% картонной упаковки.

В мае источник «РИА Новости» сообщал, что головной офис шведской компании разорвал связи с российским АО «Тетра Пак» из-за антироссийских санкций, и есть риск остановки производства. Представитель российского офиса Tetra Pak эту информацию опровергал и уверял, что фабрика в Лобне продолжает производство и отгрузки упаковки.

Иностранные компании, по словам Абрамченко, уходят из России не по своей воле: «Поверьте, никто не хочет уходить. Те, кто делают резкие заявления, они находятся под большим политическим давлением».