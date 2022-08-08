«Интерфакс»: новым владельцем бизнеса Tetra Pak в России может стать «Итон Инвестментс»

«Интерфакс» узнал о новом возможном владельце бизнеса Tetra Pak в России

Новым владельцем компании станет «Итон Инвестментс», по 50% которой принадлежат бывшему и действующему главам АО «Тетра Пак» Александру Криволапову и Игорю Акимову. Сумма сделки, по данным источника, составит €1

Фото: Виталий Белоусов / ТАСС

Шведская компания — производитель упаковок Tetra Pak — передаст свой российский бизнес, дочернюю компанию АО «Тетра Пак», группе компаний ООО «Итон Инвестментс», сообщили два источника «Интерфакса», знакомых с ситуацией.

По словам одного из них, сумма сделки составит €1. ООО «Итон Инвестментс» получит 100% акций компании.

Другой собеседник агентства сказал, что сделку все еще согласовывают, однако ее проработка уже достигла финальных этапов. Владельцы компании, с его слов, планируют заменить Tetra Pak новым брендом, который начнут создавать после закрытия сделки.

Представители Tetra Pak в ответ на запрос агентства отказались раскрыть условия сделки.

Компанию ООО «Итон Инвестментс» учредили в июле 2022 года, следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Ее генеральный директор — Александр Криволапов (занимает аналогичную должность в АО «Тетра Пак») — владеет половиной компании. Оставшиеся 50% принадлежат Игорю Акимову, который, по информации СПАРК, возглавлял АО «Тетра Пак» в 2002–2014 годах.

О планах Tetra Pak отдать права на свою российскую «дочку» местному менеджменту в конце июля сообщила РБК пресс-служба компании. Организация объяснила решение уйти с рынка антироссийскими санкциями и логистическими проблемами. Tetra Pak запретила своему производству в подмосковном городе Лобня печатать упаковку для кефира и ряженки еще в апреле. Спустя два месяца, в середине июня, шведские власти ограничили экспорт продукции Tetra Pak в Россию.

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Завод Tetra Pak в подмосковной Лобне — крупнейшее в России и Восточной Европе предприятие по производству упаковки для жидких пищевых продуктов. Ее использовала компания PepsiCo для упаковки молочных продуктов «Домик в деревне», соков J7 и «Любимый». Также продукцию Tetra Pak закупали Danone («Простоквашино», Alpro), Coca-Cola HBC («Добрый», Rich) и другие производители.

С конца июля на фоне решения Tetra Pak уйти с российского рынка на прилавках в магазинах начали появляться бесцветные упаковки соков, окрашенными на них в основном остались лишь логотипы. Проблемы возникли из-за санкций ЕС, ограничивающих экспорт в Россию некоторых компонентов сырья и краски для производства упаковок.