Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 августа
EUR ЦБ: 61,16 (-0,2) Инвестиции, 16:09
Курс доллара на 9 августа
USD ЦБ: 60,32 (-0,05) Инвестиции, 16:09
Почему в лифтах необходимо видеонаблюдение Партнерский проект, 21:16
Ливан отказался от 26 тыс. тонн украинской кукурузы Политика, 21:10
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 20:59
Школьная форма, плитка и удобрения: вторая жизнь мусора Партнерский проект, 20:53
Путин обсудил с Пашиняном трехсторонние соглашения по Нагорному Карабаху Политика, 20:53
«Интерфакс» узнал о новом возможном владельце бизнеса Tetra Pak в России Бизнес, 20:46
В новый пакет помощи Украине от США вошли ракеты для HIMARS и Javelin Политика, 20:32
Пользователя мессенджера оштрафовали на $2,7 тыс за оскорбление коллеги Life, 20:28
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
«Финам» поднимет комиссии за вывод долларов и евро с брокерского счета Инвестиции, 20:28
Латвия возобновила импорт газа из России Бизнес, 20:27
Регбист сборной России описал отношение в Англии фразой «русских боятся» Спорт, 20:15
Не относятся к штрафам серьезно: как наказывать водителей люксовых авто Партнерский проект, 20:02
Супергол через себя лишил победы команду Слуцкого в третьем матче подряд Спорт, 19:57
США заблокировали криптовалютный сервис Tornado Cash Крипто, 19:55
Бизнес ,  
0 

«Интерфакс» узнал о новом возможном владельце бизнеса Tetra Pak в России

«Интерфакс»: новым владельцем бизнеса Tetra Pak в России может стать «Итон Инвестментс»
Новым владельцем компании станет «Итон Инвестментс», по 50% которой принадлежат бывшему и действующему главам АО «Тетра Пак» Александру Криволапову и Игорю Акимову. Сумма сделки, по данным источника, составит €1
Фото: Виталий Белоусов / ТАСС
Фото: Виталий Белоусов / ТАСС

Шведская компания — производитель упаковок Tetra Pak — передаст свой российский бизнес, дочернюю компанию АО «Тетра Пак», группе компаний ООО «Итон Инвестментс», сообщили два источника «Интерфакса», знакомых с ситуацией.

По словам одного из них, сумма сделки составит €1. ООО «Итон Инвестментс» получит 100% акций компании.

Другой собеседник агентства сказал, что сделку все еще согласовывают, однако ее проработка уже достигла финальных этапов. Владельцы компании, с его слов, планируют заменить Tetra Pak новым брендом, который начнут создавать после закрытия сделки.

Представители Tetra Pak в ответ на запрос агентства отказались раскрыть условия сделки.

Абрамченко исключила нехватку упаковки после ухода Tetra Pak
Экономика
Виктория Абрамченко

Компанию ООО «Итон Инвестментс» учредили в июле 2022 года, следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Ее генеральный директор — Александр Криволапов (занимает аналогичную должность в АО «Тетра Пак») — владеет половиной компании. Оставшиеся 50% принадлежат Игорю Акимову, который, по информации СПАРК, возглавлял АО «Тетра Пак» в 2002–2014 годах.

О планах Tetra Pak отдать права на свою российскую «дочку» местному менеджменту в конце июля сообщила РБК пресс-служба компании. Организация объяснила решение уйти с рынка антироссийскими санкциями и логистическими проблемами. Tetra Pak запретила своему производству в подмосковном городе Лобня печатать упаковку для кефира и ряженки еще в апреле. Спустя два месяца, в середине июня, шведские власти ограничили экспорт продукции Tetra Pak в Россию.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Scott Olson / Getty Images «Я просыпаюсь, пока мир спит»: зачем экс-глава Disney встает в 4.15 утра
Статьи
Pro
Фото: Mary Turner / Getty Images «Это не товар дорогой, это ты нищий»: как продавцы манипулируют клиентами
Инструкции
Pro
Осталось полгода: что надо знать уже сейчас об электронных доверенностях
Инструкции
Pro x The Economist
Фото: Burak Kara / Getty Images Инфляция 160%: почему власти Турции не могут сдержать рост цен
Статьи
Pro
Фото: Chris Hondros / Getty Images «Худшая корпорация» в мире: каково работать в Walmart в 4 пунктах
Статьи
Pro
Фото: McDonald's Бургер и бег: как глава McDonald's заботится о здоровье
Статьи
Pro
Фото: Sean Gallup / Getty Images Кто управляет криптовалютой и при чем здесь DAO
Статьи
Pro
Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images Пять советов, чтобы тренироваться регулярно и не потерять мотивацию
Инструкции

Завод Tetra Pak в подмосковной Лобне — крупнейшее в России и Восточной Европе предприятие по производству упаковки для жидких пищевых продуктов. Ее использовала компания PepsiCo для упаковки молочных продуктов «Домик в деревне», соков J7 и «Любимый». Также продукцию Tetra Pak закупали Danone («Простоквашино», Alpro), Coca-Cola HBC («Добрый», Rich) и другие производители.

С конца июля на фоне решения Tetra Pak уйти с российского рынка на прилавках в магазинах начали появляться бесцветные упаковки соков, окрашенными на них в основном остались лишь логотипы. Проблемы возникли из-за санкций ЕС, ограничивающих экспорт в Россию некоторых компонентов сырья и краски для производства упаковок.

Теги
Tetra Pak передача акций
Материалы по теме
Абрамченко исключила нехватку упаковки после ухода Tetra Pak
Экономика
Tetra Pak передаст свой бизнес в России местному менеджменту
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter