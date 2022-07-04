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Война санкций ,  
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В список товаров для параллельного импорта добавят Lego

Помимо Lego в список товаров, разрешенных к параллельному импорту, включат Siemens и BMW. А ряд компаний, которые продолжили поставлять свою продукцию в Россию, напротив, исключат из перечня, сообщил Мантуров
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Минпромторг скорректировал список товаров для параллельного импорта и направил его на регистрацию в Минюст, сообщил глава ведомства Денис Мантуров, передает «РИА Новости».

По его словам, в перечень планируется добавить Lego, а ряд брендов, в частности Duracell и Merries, наоборот, исключить.

«Этот механизм [параллельного импорта] работает. Мы не так давно внесли в Минюст откорректированный перечень. Там в том числе удалены компании, которые продолжают поставлять на наш рынок свою продукцию и не уходили с рынка. Поэтому мы их исключили из этого перечня. А, наоборот, включены компании Siemens, BMW — те, кто демонстрирует свою позицию и не поставляет свою продукцию на наш рынок», — сказал министр.

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С конца февраля в России приостановили или прекратили работу более тысячи иностранных компаний, следует из подсчетов Йельской школы менеджмента. Помимо этого, западные страны ограничили импорт в Россию ряда товаров, включая люксовую одежду и парфюмерию, продукцию из железа, стали и других металлов.

В связи с этим в России частично отменили ответственность за параллельный (серый) импорт, то есть за ввоз в страну оригинальных товаров без согласия правообладателя, который ранее был под запретом. Как уточнили в Минпромторге, разрешение коснется продукции только тех предприятий, которые прекратили или приостановили работу в России. В частности, в первоначальный перечень таких товаров вошли электроника (Apple, Samsung, Asus, Intel, Sony, HP), автомобили (Jaguar, Porsche, Rolls-Royce, Bentley и другие), редкоземельные металлы, спортинвентарь, моторное топливо, железнодорожные локомотивы и подвижной состав, лодки и другая продукция.

Lego в этом списке не было. В начале марта датская компания приостановила поставки игрушек в Россию из-за «последствий санкций и непредсказуемых условий» работы. Еще через три месяца, в начале июня, часть магазинов сети закрылась.

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Виктория Полякова Виктория Полякова
параллельный импорт Lego Денис Мантуров Минпромторг санкции
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