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Мантуров сообщил, какие компании исключены из параллельного импорта

По словам главы Минпромторга, некоторые компании гарантировали поставки своей продукции на российский рынок, поэтому их исключили из списка. Его пополнят другие бренды, в частности Lego
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Товары компаний, которые гарантировали поставки в Россию, исключили из списка для параллельного импорта, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров журналистам в кулуарах выставки «Иннопром», передает «РИА Новости».

В числе покинувших список брендов — Duracell (батарейки), Merries (подгузники) и Wilo (насосы), они продолжают поставлять свою продукцию на российский рынок. В то же время перечень пополнили некоторые наименования продукции, в том числе производства Siemens и BMW. В список также планируется включить Lego.

По словам Мантурова, обновленный перечень уже направлен на регистрацию в Минюст.

«На самом деле, чтобы сложилась картина: если всего иностранных компаний в России зарегистрировано около 25 тысяч, покинули наш рынок примерно 150 компаний. Что это, посчитайте в процентном отношении», — добавил министр.

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Иностранные компании прекратили поставки в Россию или ушли из страны после начала спецоперации на Украине. Власти после этого отменили ответственность за параллельный импорт. Минпромторг в апреле опубликовал перечень товаров, которые можно ввозить через третьи страны без согласия правообладателя, он состоит из 23 страниц и включает продукцию нескольких сотен иностранных брендов. В их числе Apple, Samsung, Bentley, Ferrari, Intel и другие. Разрешен параллельный импорт моторного топлива, красителей, резины, изделий из кожи, головных уборов и обуви, туалетных средств, игрушек и спортинвентаря.

«Известия» 4 июля сообщили, что ассоциация «Русбренд» попросила ведомство исключить из параллельного импорта косметику и бытовую химию, в частности брендов Nivea, Rexona, Axe, Shamtu, Gliss Kur, Shauma, Syoss, «Чистая линия» и «Сто рецептов красоты», Vanish, Cillit, Domestos. По мнению объединения, это позволит предотвратить попадание на рынок контрафактной продукции, к тому же некоторые иностранные компании по-прежнему производят товары этих категорий в России. В Минпромторге пообещали рассмотреть предложения при подготовке изменений в приказ о параллельном импорте.

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Денис Мантуров параллельный импорт Минпромторг Lego Siemens BMW
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