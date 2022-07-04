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Производители предложили исключить косметику из параллельного импорта

«Известия»: производители попросили исключить косметику из параллельного импорта
Речь идет о таких марках, как Nivea, Rexona, Shamtu, Vanish, Cillit, Domestos. Ряд иностранных компаний все еще производит эти товары в России и сталкивается с конкуренцией продукции под своим же брендом из других стран
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Ассоциация крупных международных производителей «Русбренд» попросила Минпромторг исключить из параллельного импорта косметику и бытовую химию. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на письмо организации в министерство.

В категории косметических и туалетных средств речь идет о таких брендах, как Nivea, Rexona, Axe, Shamtu, Gliss Kur, Shauma, Syoss, «Чистая линия» и «Сто рецептов красоты». В категории мыла и моющих средств параллельный импорт попросили ограничить для Vanish, Cillit, Domestos, Dosia, Tiret; в категории кофеварок и приспособлений для кофе — Nescafe и Nespresso.

По словам исполнительного директора «Русбренда» Алексея Поповичева, исключение этих товаров из параллельного импорта позволит исключить попадание на рынок контрафактной продукции.

«Плюс это защитит правообладателей, которые работают в России, от репутационных рисков — столкнуться с некачественным, фейковым товаром, который воспримут как настоящий», — добавил он.

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Фото:Максим Блинов / РИА Новости

Поповичев также объяснил, что при прямом импорте Федеральная таможенная служба (ФТС) оценивает степень оригинальности товара, однако если эта продукция попадает в список с товарами, которые можно ввезти по параллельному импорту, то степень ее оригинальности оценить сложнее.

В пресс-службе ФТС отметили, что при контроле сотрудники ориентированы на получение сведений о визуально определяемых признаках контрафактного производства и упаковки. Данную информацию они интегрируют в систему ФТС по управлению рисками и используют в качестве дополнительных форм контроля.

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Минпромторг пообещал рассмотреть предложения «Русбренда» при подготовке изменений в приказ о параллельном импорте, пишут «Известия».

«Одним из оснований для включения в перечень товаров, разрешенных для параллельного импорта, было прекращение не только производства, но и отгрузок продукции в Россию», — сообщили в министерстве, подчеркнув, что продолжение производства товаров в России не означает продолжение их поставок в российский ретейл.

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Фото:пресс-служба «Золотого Яблока»

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов рассказал, что лишь часть интернет-магазинов поддерживает такой подход. Так, те, что работают по агентской модели, стремятся подключать как можно больше продавцов, чтобы предложить самый широкий ассортимент клиентам.

В то же время классические интернет-магазины выступают в защиту своих партнеров-производителей, чтобы сохранить баланс в ценовом сегменте, товарной нише и выстроенные отношения, которые позволяют создавать производства, инвестировать в торговую и логистическую инфраструктуру.

Глава Союза потребителей России Петр Шелищ, в свою очередь, счел, что параллельный импорт стимулирует конкуренцию, и в такой системе зарубежные правообладатели больше не могут диктовать импортерам и продавцам условия реализации и цены.

28 июня президент Владимир Путин подписал закон, разрешающий параллельный импорт и освобождающий от ответственности за него.

Согласно закону импорт товаров, перечень которых устанавливают власти России, не будет являться «нарушением исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности».

Некоторые западные страны ограничили импорт в Россию ряда товаров, включая люксовую одежду и парфюмерию, продукцию из железа, стали и других металлов. Ряд компаний приостановил поставки в Россию, часть брендов объявила об уходе с российского рынка. Минпромторг в начале мая опубликовал перечень товаров для параллельного импорта.

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Теги
Виктория Тютина Виктория Тютина
параллельный импорт косметика бытовая химия производители Минпромторг
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