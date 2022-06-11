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Новый владелец «Макдоналдса» пообещал открывать до 80 ресторанов в неделю

Такими темпами планируется открыть все рестораны сети в течение двух месяцев. После Москвы заработают бывшие «Макдоналдсы» в Сибири, а затем — в Центральной России, на Урале и Дальнем Востоке. Их название станет известно 12 июня
Александр&nbsp;Говор
Александр Говор (Фото: Ярослав Беляев / ТАСС)

Каждую неделю будут открываться от 50 до 80 бывших ресторанов «Макдоналдс», все они заработают через пару месяцев, рассказал новый владелец сети, бизнесмен Александр Говор в интервью телеканалу «Россия 24».

«Завтра открываем 15 ресторанов, затем мы открываем еще до 50 ресторанов буквально в течение недели по Москве и Московской области, и каждую неделю будем открывать от 50 до 80 ресторанов. За полтора-два месяца мы откроем все 850 ресторанов», — сказал он. В дальнейших планах бизнесмена увеличить количество ресторанов до тысячи.

12 июня 14 бывших московских ресторанов «Макдоналдс» откроются в 11:00, в полдень заработает ресторан на Пушкинской площади — именно он был первым «Макдоналдсом» в стране. По словам Говора, вслед за ресторанами в столичном регионе, к следующим выходным, откроются точки в Сибири, где раньше бизнесмен развивал сеть «Макдоналдсов» по франшизе, а затем — в Центральной России, на Урале и Дальнем Востоке.

Новый владелец «Макдоналдс» выбрал логотип
Бизнес
Фото:пресс-служба ООО «Система ПБО»

Бизнесмен отметил, что пока закрыты все рестораны сети, поскольку из-за того, что корпорация «Макдоналдс» запретила использовать в России свой бренд, нужно изменить логотипы, оформление и т. д. Новый логотип компания уже выбрала: на нем зеленом фоне изображены две палочки картофеля фри и бургер в виде круга. Говор рассказал, что над логотипом «работала большая команда, очень профессиональная».

Новое название сети станет известно во время открытия 12 июня, указал Говор. По его словам, через него прошли 80 возможных названий. На восемь товарных знаков были поданы заявки на регистрацию в Роспатенте: это «Точно он», «Это он», «Компас», «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый», «Свободная касса» и «Наше место». Приложение «Макдоналдс» временно стало называться «Мой бургер».

Приложение «Макдоналдса» сменило название на «Мой бургер»
Бизнес
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Бизнесмен пообещал, что качество продукции в сети «хуже не будет, будет только лучше». Он рассказал, что сейчас 98% продуктов для ресторанов — российского производства, оборудование будут заменять на российские аналоги. Поставщики, работавшие с корпорацией, продолжат сотрудничать с новым владельцем. Также останутся в компании и старые сотрудники, Говор планирует сдержать «все обещания, данные им корпорацией». По его словам, всего в сети и компаниях, которые тем или иным образом связаны с ней, работают свыше 160 тыс. человек.

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«Макдоналдс», который в марте приостановил деятельность в России, объявил о продаже своего российского бизнеса 16 мая. Федеральная антимонопольная служба 27 мая одобрила покупку сети компанией ООО «Клуб Отель», 1 июня Говор получил контроль над 100% акций этой компании, ранее ею владела, предположительно, его жена. 3 июня изменилось название юрлица-владельца сети: раньше было ООО «Макдоналдс», теперь — ООО «Системы ПБО».

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Теги
Лилия Пашкова
Макдоналдс McDonald’s сеть ресторанов быстрого питания
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