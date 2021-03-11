Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 марта
USD ЦБ: 74,26 (-0,16) Инвестиции, 09 мар, 17:24
Курс евро на 10 марта
EUR ЦБ: 88,17 (-0,76) Инвестиции, 09 мар, 17:24
Золотые правила частного инвестора на рынке ценных бумаг Pro, 09:18 Когда малый бизнес получает рейтинг ААА РБК и Альфа-Банк, 09:00 Работников оборонки решили оставить без WhatsApp и Zoom Бизнес, 09:00 «Мир» изменит правила конвертации валют по картам Финансы, 08:56 Володин заявил о постепенном снижении зависимости России от доллара Политика, 08:51 В Совфеде предложили изменить систему формирования тарифов на техосмотр Общество, 08:43 Не только Facebook: две лучшие соцсети для инвестиций Pro, 08:38 Консул заявил об отказе США продлевать разрешения на пребывание в стране Политика, 08:32 Забота о женском здоровье: что важно знать РБК и Инвитро, 08:31 Коты и заброшенные земли: Фукусима десять лет спустя Общество, 08:30  Экономия на ДМС, где могут продлить льготную ипотеку. Главное за ночь Общество, 08:27 Как мир борется с ростом цен на еду — Bloomberg Pro, 08:12 Как регулировать расходы на командировки и не переплачивать РБК и Smartway, 08:02 Эксперты зафиксировали рост бизнес-конфликтов в России Бизнес, 08:00
Бизнес ,  
0 

Работников оборонки решили оставить без WhatsApp и Zoom

Деловое общение сотрудников оборонных предприятий в WhatsApp, Skype и Zoom стало жестче пресекаться руководством. Среди причин источники РБК называют пандемию, которая перенесла работу в онлайн
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Почему оборонка уходит из WhatsApp и Skype

Все корпоративные и рабочие чаты сотрудников госкорпорации «Ростех», а также ее дочерних холдингов и компаний в ближайшее время должны быть переведены из WhatsApp в другой мессенджер, рассказал РБК источник в оборонно-промышленном комплексе (ОПК).

По его словам, такое решение принято в связи с тем, что руководство мессенджера WhatsApp объявило об изменениях в политике конфиденциальности и передаче дополнительных персональных данных пользователей в Facebook — свою головную компанию. «При этом сотрудникам госкорпорации и ее предприятий по-прежнему будет разрешено иметь WhatsApp на личном телефоне для личного общения», — добавил собеседник РБК.

В начале января 2021 года администрация WhatsApp внесла в пользовательское соглашение пункт, в котором говорится, что персональные данные пользователей мессенджера предоставляются в распоряжение всех семейств приложений Facebook. «Как часть компаний Facebook, WhatsApp получает информацию от других компаний Facebook и делится ею. Мы можем использовать информацию, которую мы получаем от них, а они могут использовать информацию, которой мы с ними делимся, чтобы помогать разрабатывать, предоставлять, улучшать, понимать, настраивать, поддерживать и продвигать наши услуги, включая продукты компании Facebook», — говорится в соглашении.

Facebook купила мобильный мессенджер WhatsApp в 2014 году за $19 млрд.

Второй источник РБК в сфере ОПК сообщил, что запрет на использование иностранных приложений в рабочих целях сотрудниками предприятий оборонного комплекса существовал всегда, но не все сотрудники уделяли ему должное внимание. «И сейчас, и раньше на рабочий компьютер просто невозможно было установить тот же WhatsApp или Skype. Но для ускорения процессов коммуникации и собственного удобства многие сотрудники несанкционированно использовали Zoom, Skype и так далее», — пояснил он.

При этом если до пандемии практически все совещания проходили офлайн, то в период пандемии большая часть мероприятий ушла в онлайн, отметил собеседник РБК. «В связи с этим вопросы относительно безопасности и возможных утечек обострились, и руководство решило ужесточить запреты новыми распоряжениями», — подытожил он.

В Кремле сравнили опыт блокировки Telegram и ограничения против Twitter
Политика
Дмитрий Песков

Читайте на РБК Pro
Как коронавирус отучил людей брать больничные — Bloomberg Не только Facebook: две лучшие соцсети для инвестиций Чем рискует гендиректор при нарушении компанией требований ТК РФ Почему компании по всему миру переходят на четырехдневку

В «Ростехе» подтвердили РБК наличие ограничений в использовании зарубежных приложений — таких как Zoom, Skype, WhatsApp и др., уточнив, что эти приложения запрещено устанавливать на корпоративные ноутбуки и компьютеры.

Вместо них предлагается использовать отечественные решения, в том числе собственные разработки «Ростеха». «В частности, на протяжении всего периода пандемии онлайн-совещания проходили на платформе IVA», — сообщили в «Ростехе».

Личной техники сотрудников эти ограничения не касаются, уточнили РБК в пресс-службе госкорпорации, заверив, что с новой политикой WhatsApp они никак не связаны: «Риски не сейчас возникли, они существовали всегда, и мы обязаны были их нивелировать».

«Ростех» — крупнейшая промышленная компания, которая работает в обороной сфере и развивает высокотехнологичные гражданские направления — в авиации, двигателестроении, электронике, медицине, фарме, других областях. Это диктует очень серьезные требования к обеспечению информационной безопасности», — подытожили в пресс-службе госкорпорации.

Сервис защищенной видео-конференц-связи IVA AVES S — это аппаратно-программная платформа для организации многоточечных видеоконференций с разрешением Full HD. Разработка принадлежит АО «НИИ «Масштаб» (входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех»), указано на сайте предприятия. IVA AVES S помимо сервиса видео-конференц-связи, к которому одновременно могут подключиться до 250 человек, содержит текстовый чат, планировщик мероприятий, программные надстройки для проведения опросов и возможность обмена файлами.

Риски из-за публичных мессенджеров

По данным сайта Statista.com, WhatsApp — самый популярный мессенджер в мире. Им пользуется треть населения Земли — более 2 млрд человек. На втором месте — Facebook Messenger, у которого более 1,5 млрд пользователей. На третьем — китайский WeChat более чем с 1 млрд пользователей. В России также лидирует WhatsApp, далее идут Viber и Telegram.

По мнению независимого эксперта в сфере компьютерной безопасности Алексея Лукацкого, неправильно доверять конфиденциальную переписку любым сервисам, изначально предназначенным для массового рынка, как и тем, серверы которых нельзя проконтролировать, — как иностранным, так и отечественным. «Это создает риски. Такие сервисы могут перестать работать в любой момент. Они не защищены от утечек данных или вмешательства в их работу со стороны зарубежных государств», — указал он.

Мэрия Москвы разработала собственный защищенный мессенджер
Технологии и медиа
Фото:Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Ситуация ухудшилась после того, как WhatsApp объявил об изменениях в своей политике конфиденциальности. «У нас нет гарантий, что WhatsApp и раньше не передавал данные пользователей Facebook, но теперь они заявили об этом официально. Facebook ранее был участником скандалов, связанных с использованием данных пользователей, что увеличивает риски для пользователей», — напоминает Лукацкий.

В начале 2018 года стало известно, что данные профайлов нескольких миллионов пользователей Facebook, в первую очередь из США, оказались в распоряжении британской фирмы Cambridge Analytica, которая использовала их для политической аналитики в ходе президентской кампании Дональда Трампа в 2016 году. Компания на основе информации о городе проживания юзера, его лайках, списке друзей и других открытых данных из профайла составляла его политический портрет и получала возможность потенциально повлиять на его голос на выборах с помощью рекламы.

По мнению Лукацкого, у зарубежных сервисов множество альтернатив: сейчас все крупные ИТ-компании создают свои мессенджеры. Например, в конце февраля появилась информация о том, что департамент информационных технологий Москвы разрабатывает для мэрии замену Skype и Telegram. Но многие российские госструктуры по-прежнему используют зарубежные сервисы.

Лукацкий напомнил, что в конце 2020 года имел место скандал, связанный с использованием WhatsApp в МВД. Как сообщала Би-би-си, сотрудники Центра спецназначения по обеспечению безопасности движения (ЦСН БДД, входит в структуру МВД) три года передавали через групповые чаты в WhatsApp секретную информацию о передвижении высокопоставленных лиц, которая должна передаваться только по спецсвязи сотрудникам ФСО или дежурному спецбатальона.

«Госструктуры еще долго будут использовать популярные зарубежные сервисы, — считает Алексей Лукацкий. — Главный недостаток большинства альтернативных продуктов — они не такие удобные и у них ограниченная аудитория. Кроме того, наказания за использование зарубежных сервисов как такового нет».

WhatsApp собрался «медленно уговаривать» пользователей на новые правила
Технологии и медиа
Фото:Александр Манзюк / ТАСС

Марина Настасенко, гендиректор ООО «Диалог» (разработчик корпоративного мессенджера Dialog Enterprise), считает, что использование публичных сервисов в рабочих коммуникациях влечет за собой риски утечки корпоративной информации. «Такие мессенджеры, как WhatsApp, Viber или Telegram, не предназначены для организации деловых коммуникаций и процессов. В части контроля и защиты данных они не отвечают политике безопасности таких предприятий, как «Ростех». Вне зависимости от того, где размещены серверы публичного мессенджера, здесь или за границей, данные находятся не под контролем российской организации», — указала она.

Настасенко отметила, что телефон может быть украден или утерян, а такие решения, как WhatsApp, не имеют функции дистанционного удаления переписки и файлов с устройства. Также в них нельзя автоматически исключить уволенного сотрудника из всех рабочих чатов, он остается с корпоративной информацией, переданной ему в публичном мессенджере. Еще один минус для бизнеса в подобных решениях — в них нельзя хранить персональные данные клиентов, так как по факту они хранятся в другой организации, что нарушает политику обращения с персональными данными и коммерческой тайной, пояснила эксперт.

Авторы
Инна Сидоркова, Анна Балашова
При участии
Владислав Скобелев
Ростех WhatsApp Zoom Skype
Материалы по теме
Мэрия Москвы разработала собственный защищенный мессенджер
Технологии и медиа
В концерне «Ростеха» заявили о планах создать российский аналог Zoom
Технологии и медиа
СМИ узнали о прекращении работы WhatsApp на старых смартфонах
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter