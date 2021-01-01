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Политика ,  
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Би-би-си узнала о передаче маршрутов первых лиц России через WhatsApp

Сотрудники спецбатальона МВД три года передавали секретную информацию о передвижении высокопоставленных лиц, в том числе президента, через чаты в WhatsApp, пишет Би-би-си
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Сотрудники Центра спецназначения по обеспечению безопасности движения (ЦСН БДД, входит в структуру МВД) несколько лет передавали данные маршрутов передвижения первых лиц России через групповые чаты в WhatsApp. Об этом сообщает русская служба Би-би-си со ссылкой на двух бывших и одного действующего сотрудника центра.

Этот спецбатальон МВД вместе с Федеральной службой охраны (ФСО) и ведомственными службами безопасности сопровождает кортежи президента Владимира Путина и высокопоставленных чиновников, в том числе премьер-министра, председателя Совета Федерации, руководства Совета безопасности и ФСБ, а также лидеров других государств. Кроме того, в его задачи входит профилактика и контроль безопасности на дорогах на крупных международных мероприятиях.

По словам источников Би-би-си, эти чаты существуют три года, в них состоят более 200 участников. Туда выкладывают позывные объектов госохраны, номера их машин, время проезда кортежа, пункты назначения и фамилии инспекторов в экипажах сопровождения, данные обновляются ежедневно.

Такая информация должна передаваться по спецсвязи только сотрудникам ФСО или дежурному спецбатальона. Однако, как утверждают собеседники издания, начальство заставляло их использовать для этих целей WhatsApp, пригрозив лишить ежегодной премии 100 тыс. руб. По словам бывшего сотрудника спецбатальона — старшего инспектора майора Василия Ветитнева, многие сотрудники были недовольны этим требованием, однако руководство игнорировало их жалобы, а некоторых увольняло. В отставку отправили и его самого.

Ветитнев заявил, что жаловался на требования собирать секретные данные через мессенджер генпрокурору Игорю Краснову. В своем заявлении экс-сотрудник спецбатальона указал, что штаб-квартира WhatsApp находится в США, «методы шифрования и безопасность при отправке сообщений неизвестны», поэтому к информации могут получить доступ третьи лица. Он считает, что руководство ЦСН БДД нарушило указ о гостайне.

По данным Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ», указание создать в WhatsApp чаты для передачи информации о местонахождении сотрудников спецбатальона и передвижении высших лиц государства отдал полковник Анатолий Макаренков, который стал командиром спецбатальона в 2016 году. Это подтвердили собеседники Би-би-си, в том числе Ветитнев. Источник канала сообщил также, что в отношении Макаренкова могут начать проверку.

Би-би-си также ссылается на запись разговора Ветитнева с Макаренковым, которую первый предоставил журналистам: из нее следует, что Макаренков знает о существовании подобных чатов, но отрицает, что приказывал собирать данные о кортежах.

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Начальник центра Валерий Ермаков не стал комментировать Би-би-си эту информацию, с Макаренковым изданию не удалось связаться.

РБК направил запросы в пресс-службы МВД и Генеральной прокуратуры.

Автор
Наталия Анисимова
При участии
Роман Кирьянов
МВД Генпрокуратура маршрут секретные данные
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