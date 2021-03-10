В Кремле сравнили опыт блокировки Telegram и ограничения против Twitter

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Роскомнадзор получил необходимый опыт при попытке заблокировать Telegram, он учитывает его при замедлении работы Twitter, высказал мнение пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Роскомнадзор получил необходимый опыт, наверняка оценивает, учитывает. Конечно, должно быть очевидно, что должны быть эффективные меры», — ответил он на вопрос о том, возможно ли в случае с Twitter повторение ситуации с Telegram, передает корреспондент РБК.

Он также заявил, что у россиян должен быть доступ ко всем мировым ресурсам. «Но кроме этого надзорная функция в том, чтобы все эти ресурсы действовали в правовом поле. <...> Никакого желания ничего ни у кого блокировать нет, но принимать меры, дабы вынудить эти компании выполнять наши законы, — это вполне обоснованно», — сказал представитель президента.

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