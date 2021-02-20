WhatsApp собрался «медленно уговаривать» пользователей на новые правила

После 15 мая несогласным с новыми правилами не позволят читать и отправлять сообщения. Несколько недель они смогут совершать звонки и будут получать уведомления. Все это время WhatsApp будет просить их согласиться с политикой

Фото: Александр Манзюк / ТАСС

WhatsApp намерен применять стратегию «постепенных уговоров» к своим пользователям, которые не хотят принимать новые правила конфиденциальности мессендежера. Об этом сообщает TechCrunch со ссылкой на письмо руководства компании, отправленное одному из своих партнеров. В WhatsApp подлинность письма подтвердили.

Речь идет о пользователях, которые не примут новые правила до 15 мая — ранее WhatsApp заявлял, что их аккаунты не удалят, но частично ограничат функциональность. В частности, они не смогут читать и отправлять сообщения, при этом звонки и уведомления останутся доступными.

Новые условия конфиденциальности, анонсированные WhatsApp в январе, предполагают передачу персональных данных пользователей компании Facebook, владеющей мессенджером. В частности, соцсеть должна получить доступ к номерам телефонов, данным транзакций и IP-адресам. «Являясь одной из компаний Facebook, WhatsApp получает информацию от других компаний Facebook и предоставляет информацию другим компаниям Facebook», — говорится в новой редакции правил. При этом в WhatsApp заверили пользователей, что речь о передаче их переписок не идет. Несмотря на это, новые условия вызвали возмущение у пользователей, которые увидели риск безопасности персональных данных. В связи с этим начался отток в другие мессенджеры.

Как пишет TechCrunch, после 15 мая WhatsApp начнет «медленно просить» таких «полуактивных» пользователей все же принять новые условия — будут появляться напоминания со ссылкой на них. Такие действия будут продолжаться на протяжении нескольких недель.