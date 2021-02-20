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Технологии и медиа ,  
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WhatsApp собрался «медленно уговаривать» пользователей на новые правила

После 15 мая несогласным с новыми правилами не позволят читать и отправлять сообщения. Несколько недель они смогут совершать звонки и будут получать уведомления. Все это время WhatsApp будет просить их согласиться с политикой
Фото: Александр Манзюк / ТАСС
Фото: Александр Манзюк / ТАСС

WhatsApp намерен применять стратегию «постепенных уговоров» к своим пользователям, которые не хотят принимать новые правила конфиденциальности мессендежера. Об этом сообщает TechCrunch со ссылкой на письмо руководства компании, отправленное одному из своих партнеров. В WhatsApp подлинность письма подтвердили.

Речь идет о пользователях, которые не примут новые правила до 15 мая — ранее WhatsApp заявлял, что их аккаунты не удалят, но частично ограничат функциональность. В частности, они не смогут читать и отправлять сообщения, при этом звонки и уведомления останутся доступными.

WhatsApp исключил просмотр переписки пользователей из-за новых правил
Технологии и медиа
Фото:Anushree Fadnavis / Reuters

Новые условия конфиденциальности, анонсированные WhatsApp в январе, предполагают передачу персональных данных пользователей компании Facebook, владеющей мессенджером. В частности, соцсеть должна получить доступ к номерам телефонов, данным транзакций и IP-адресам.

«Являясь одной из компаний Facebook, WhatsApp получает информацию от других компаний Facebook и предоставляет информацию другим компаниям Facebook», — говорится в новой редакции правил. При этом в WhatsApp заверили пользователей, что речь о передаче их переписок не идет.

Несмотря на это, новые условия вызвали возмущение у пользователей, которые увидели риск безопасности персональных данных. В связи с этим начался отток в другие мессенджеры.

Как пишет TechCrunch, после 15 мая WhatsApp начнет «медленно просить» таких «полуактивных» пользователей все же принять новые условия — будут появляться напоминания со ссылкой на них. Такие действия будут продолжаться на протяжении нескольких недель.

Если пользователь не примет новые правила мессенджера, его аккаунт удалят через 120 дней бездействия.

WhatsApp сообщил о передаче личных данных пользователей в Facebook
Технологии и медиа
Фото:Dado Ruvic / Reuters

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На фоне оттока пользователей руководство WhatsApp отложило изменение правил конфиденциальности. Изначально всех несогласившихся пользователей планировали удалять из мессенджера после 8 февраля.

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что новые правила WhatsApp и реакция на них привели к рекордному росту числа новых пользователей в Telegram — 25 млн за трое суток. Позже Telegram разрешил переносить к себе историю переписок из WhatsApp.

Автор
Михаил Котляр
WhatsApp мессенджер конфиденциальность
Материалы по теме
Дуров рассказал о способе переноса переписки из Whatsapp в Telegram
Общество
WhatsApp отложил изменение своих правил на фоне оттока пользователей
Технологии и медиа
WhatsApp исключил просмотр переписки пользователей из-за новых правил
Технологии и медиа
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