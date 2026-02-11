«Россия» сообщила, что временно приостановит полеты на Кубу
Авиакомпании «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») и «Северный ветер» (Nordwind) внесли вынужденные изменения в расписание полетов на Кубу, сообщает Росавиация.
«В ближайшие дни авиакомпания «Россия» выполнит ряд рейсов с загрузкой только на обратном направлении — из Гаваны и Варадеро в Москву — для обеспечения вывоза российских туристов, находящихся в настоящее время на Кубе. После чего полетная программа авиакомпании будет временно приостановлена — до изменения ситуации», — сказано в сообщении.
Вывозные рейсы начнутся в четверг, 12 февраля, уточняет «Аэрофлот». «Остальным категориям пассажиров будет предложен возврат денежных средств, который можно оформить по месту изначального приобретения авиабилета», — добавили там.
Минтранс и Росавиация держат ситуацию на особом контроле и в контакте с властями Кубы, ведется поиск альтернатив для возобновления полетной программы, заверил регулятор.
Нехватка топлива стала следствием энергетического кризиса на Кубе, усугубленного перебоями во внешних поставках и неспособностью страны обеспечить стабильный импорт. Долгое время Куба в значительной степени зависела от нефти из Венесуэлы, поставки которой были прерваны после захвата США президента Николаса Мадуро.
В конце января американский президент Дональд Трамп издал указ о введении дополнительных пошлин на товары из стран, поставляющих нефть на Кубу, поскольку Гавана «представляет угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов».
Куба 9 февраля предупредила, что новых поставок топлива в девять международных аэропортов страны не будет в течение месяца.
«Возможность поставок топлива из России на Кубу в настоящее время прорабатывается», — сообщило российское посольство двумя днями позднее.
