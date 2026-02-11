 Перейти к основному контенту
Общество
0

На Кубе несколько отелей временно закрылись из-за низкого спроса

Семь отелей на Кубе закрылись из-за низкого спроса
Из-за уменьшения числа зарубежных туристов власти Кубы проводят оптимизацию гостиничного сектора — не менее семи объектов с низким уровнем заселенности временно прекращают работу, сообщила Ассоциация туроператоров (АТОР).

«Отели с низкой загрузкой временно закрываются, а их гостей бесплатно переселяют в другие, часто более высокого уровня», — говорится в сообщении.

Посольство России на Кубе сообщило, что переселяет туристов
Политика
Здание посольства России&nbsp;на Кубе

На основании сведений от туристического оператора ITM group и иных организаций составлен перечень временно остановленных и продолжающих деятельность популярных кубинских отелей. АТОР опубликовала полный список, он актуален на 12:00 мск.

Власти Кубы 9 февраля предупредили авиакомпании о приостановке заправки самолетов на фоне энергокризиса. В конце января президент США Дональд Трамп ввел в США чрезвычайное положение, сославшись на угрозу национальной безопасности со стороны Кубы. В ответ Куба объявила международное чрезвычайное положение. Глава Белого дома подписал указ, предусматривающий возможность введения пошлин на товары из стран, поставляющих нефть на Кубу.

По данным РСТ, на прошлой неделе на Кубе находилось около 4 тыс. организованных российских туристов. 9 февраля посольство сообщило, что некоторых россиян начали переселять в другие отели для экономии ресурсов.

Анастасия Лежепекова
Куба отели туризм туристы
