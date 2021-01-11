«ВСМПО-Ависма» второй раз за год сменила главу компании

Сергей Степанов, возглавлявший «ВСМПО-Ависма» с июля 2020 года, досрочно ушел в отставку. Его место займет экс-глава «Уралкалия» Дмитрий Осипов. Это вторая за год смена гендиректора титановой корпорации

Дмитрий Осипов (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Гендиректор «ВСМПО-Ависма» Сергей Степанов 10 января покинул компанию, поработав на этом посту лишь около полугода. Об этом говорится в сообщении корпорации, размещенном на сервере раскрытия корпоративной информации. Заседание совета директоров, на котором было принято решение об отставке Степанова, состоялось 31 декабря, следует из сообщения.

На этом же заседании был избран новый гендиректор — Дмитрий Осипов, экс-глава «Уралкалия». С ним был заключен контракт на три года — до 10 января 2024 года, следует из сообщения компании.

«ВСМПО-Ависма» — крупнейший в мире производитель титановых изделий с высокой степенью механической обработки (по собственным оценкам, занимает 25% мирового рынка титанового проката). Поставки титана для Boeing приносят 20% выручки российской корпорации, среди ее заказчиков также Airbus и другие крупнейшие производители самолетов.

«Сергей Степанов уходит с поста генерального директора по личным причинам, в его планах — уделять больше времени семье и новорожденной дочери», — говорится в пресс-релизе корпорации, поступившем в РБК.

Но еще 17 ноября Степанов говорил в интервью РБК, что на 2020–2021 годы перед ним стоят задачи антикризисного менеджмента, сокращения инвестпрограммы и затрат и «стабилизации ситуации» в компании. «ВСМПО-Ависма» оказалась в тяжелом финансовом положении из-за пандемии коронавируса, потому что ее основные заказчики — авиастроители — резко сократили закупки титана. Он также рассказывал про задачи на ближайшие семь лет, включавшие разработку новых продуктов (в частности, 3D-принтинг и титановые порошки для него).