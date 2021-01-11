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«ВСМПО-Ависма» второй раз за год сменила главу компании

Сергей Степанов, возглавлявший «ВСМПО-Ависма» с июля 2020 года, досрочно ушел в отставку. Его место займет экс-глава «Уралкалия» Дмитрий Осипов. Это вторая за год смена гендиректора титановой корпорации
Boeing BA $204,15 -2,78% Купить
«ВСМПО-Ависма» VSMO ₽20 700 +0,39% Купить
Дмитрий Осипов
Дмитрий Осипов (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Гендиректор «ВСМПО-Ависма» Сергей Степанов 10 января покинул компанию, поработав на этом посту лишь около полугода. Об этом говорится в сообщении корпорации, размещенном на сервере раскрытия корпоративной информации. Заседание совета директоров, на котором было принято решение об отставке Степанова, состоялось 31 декабря, следует из сообщения.

На этом же заседании был избран новый гендиректор — Дмитрий Осипов, экс-глава «Уралкалия». С ним был заключен контракт на три года — до 10 января 2024 года, следует из сообщения компании.

«ВСМПО-Ависма» — крупнейший в мире производитель титановых изделий с высокой степенью механической обработки (по собственным оценкам, занимает 25% мирового рынка титанового проката). Поставки титана для Boeing приносят 20% выручки российской корпорации, среди ее заказчиков также Airbus и другие крупнейшие производители самолетов.

«Сергей Степанов уходит с поста генерального директора по личным причинам, в его планах — уделять больше времени семье и новорожденной дочери», — говорится в пресс-релизе корпорации, поступившем в РБК.

Но еще 17 ноября Степанов говорил в интервью РБК, что на 2020–2021 годы перед ним стоят задачи антикризисного менеджмента, сокращения инвестпрограммы и затрат и «стабилизации ситуации» в компании. «ВСМПО-Ависма» оказалась в тяжелом финансовом положении из-за пандемии коронавируса, потому что ее основные заказчики — авиастроители — резко сократили закупки титана. Он также рассказывал про задачи на ближайшие семь лет, включавшие разработку новых продуктов (в частности, 3D-принтинг и титановые порошки для него).

Глава «ВСМПО-Ависма» — РБК: «Мы продолжим поставлять детали Boeing»
Бизнес
Сергей Степанов

Осипов месяц назад покинул пост гендиректора «Уралкалия», одного из крупнейших в мире производителей калийных удобрений. Он начинал карьеру в крупных химических компаниях — «Химпром» и «Сибур-Химпром», а с 2007 до 2011 года был генеральным директором «Уралхима» (производитель азотных удобрений), который, как и «Уралкалий», подконтролен Дмитрию Мазепину.

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«Профессиональные навыки и многолетний опыт Дмитрия Осипова помогут в решении основных задач корпорации: найти и использовать новые возможности для роста, сохранить высокий уровень конкурентоспособности корпорации, обеспечить стабильно высокую стоимость компании для акционеров», — говорится в пресс-релизе «ВСМПО-Ависма».

За последние 12 месяцев это уже не первая смена руководства в «ВСМПО-Ависма», крупнейшими акционерами которой являются бизнесмен Михаил Шелков (владеет более 65% акций) и «Ростех» (25% плюс 1 акция). В мае 2020 года с поста гендиректора досрочно ушел Михаил Воеводин, возглавлявший корпорацию с 2009 года. Тогда временно исполняющим обязанности гендиректора стал его заместитель по развитию бизнеса Максим Кузюк. Через месяц он предупредил о возможной остановке предприятия из-за нехватки заказов. Но Шелков и «Ростех» поспешили это опровергнуть, назвав слова Кузюка его личным мнением, «не имеющим отношения к действительности». 2 июля новым главой корпорации был назначен Степанов.

РБК направил запросы представителю Шелкова, в пресс-службу «Ростеха», а также крупнейшим клиентам титановой корпорации — Boeing и Airbus.

Суд с бывшим гендиректором

В августе 2020 года стало известно, что в отношении Воеводина возбуждено уголовное дело, а сентябре «ВСМПО-Ависма» подала к нему иск на 4,073 млрд руб. Позже выяснилось, что ГСУ ГУ МВД по Свердловской области завело дело по факту хищения активов «ВСМПО-Ависма» в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Однако к концу декабря компания снизила претензии к Воеводину более чем вдвое, до 1,696 млрд руб. Источник, близкий к одной из сторон спора, говорил РБК, что он уже перечислил ВСМПО-Ависма» эту сумму.

Автор
Светлана Бурмистрова
ВСМПО-АВИСМА Boeing отставка
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