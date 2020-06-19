Акционеры опровергли слова главы «ВСМПО-Ависма» о риске остановки работ

Производство титана на «ВСМПО-Ависма» (Фото: Павел Лисицын / РИА Новости)

Акционеры крупнейшего производителя титана в мире «ВСМПО-Ависма» опровергли заявление ио генерального директора предприятия Максима Кузюка о возможной приостановке работы из-за недостатка заказов. Об этом сообщил РБК представитель Михаила Шелкова, основного акционера ВСМПО-АВИСМА, и подтвердили в пресс-службе «Ростеха» (корпорации принадлежит блокпакет — 25% плюс одна акция).

«Приостановка работы предприятия не рассматривается акционерами. Заявление временно исполняющего обязанности генерального директора Максима Кузюка не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

Кузюк заявил 17 июня о том, что предприятие может приостановить работу, если не получит новые заказы.

«Данный комментарий является личным мнением Максима Кузюка, не имеющим отношения к действительности», — заявили в ответ акционеры.

Материал дополняется.