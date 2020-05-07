Гендиректор «ВСМПО-Ависма» покинул должность

Михаил Воеводин руководил компанией — крупнейшим поставщиком титана с 2009 года, в апреле совет директоров продлил его полномочия еще на три года. Врио гендиректора стал его заместитель по развитию бизнеса Максим Кузюк

Михаил Воеводин (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Генеральный директор крупнейшего в мире производителя титана «ВСМПО-Ависма» (входит в «Ростех») Михаил Воеводин покинул должность, говорится в сообщении на сайте корпорации. Соответствующее решение принял совет директоров.

Как сообщает компания, Воеводин, который занимал пост гендиректора с 2009 года, решил сосредоточиться на личных проектах. 13 апреля «ВСМПО-Ависма» объявила, что совет директоров компании продлил срок его полномочий до 2023 года.

Исполнять обязанности гендиректора с 7 мая будет его заместитель по развитию бизнеса Максим Кузюк. До перехода в корпорацию он занимал должности генерального директора Группы компаний «Ижмаш» (Концерн «Калашников»), был руководителем холдинга «Технодинамика» и ОАО «РТИ». Пресс-служба «ВСМПО-Ависма» также отметила опыт антикризисного управления Кузюка при реорганизации концерна «Ижмаш» в 2011-2012 годах, «благодаря чему удалось стабилизировать работу проблемного на тот момент оборонного актива».

«ВСМПО-Ависма» — поставщик титановых компонентов для Boeing и Airbus. 17 апреля компания сообщила, что на фоне пандемии коронавируса и сокращения авиаперевозок основные потребители практически остановили производство. В вязи с этим корпорация сократила объемы товарной титановой продукции в 2020 году с запланированных 39 тыс. тонн до 26,5 тыс., а производство титана губчатого — с 44 тыс. тонн до 35 тыс. Кроме того, «ВСМПО-Ависма» сократила все непроизводственные расходы, перенесла инвестиционные проекты и привела фонд оплаты труда в соответствие с актуальной производственной программой.

В середине апреля в интервью корпоративной газете «Новатор» Воеводин заявил, что ситуация, связанная с экономическим кризисом, который вызвала пандемия, прежде всего негативно повлияла на авиаиндустрию. «И проблема не только в том, что сейчас никто не летает, а еще и в том, что авиакомпании ничего не зарабатывают. И после окончания пандемии у немногих из них будут средства на заказы новых самолетов», — говорил он. Воеводин выразил мнение, что для ВСМПО будет тяжелым не только 2021 год, но и на ближайшие два-три года придется «затягивать пояса».