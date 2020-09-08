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«ВСМПО-Ависма» подала иск к бывшему гендиректору на 4 млрд руб.

Суть иска не уточняется. В конце июля против Воеводина завели уголовное дело, позже стало известно о расследовании хищений в металлургической компании
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Михаил Воеводин
Михаил Воеводин (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Металлургическая компания «ВСМПО-Ависма» подала иск к своему бывшему генеральному директору Михаилу Воеводину. Это следует из картотеки Арбитражного суда Свердловской области. Суть исковых требований не уточняется, однако оглашена их сумма — 4 073 687 871 рубль. Заявление зарегистрировано 4 сентября.

Первым на появление иска обратило внимание издание «Право.ru»

«ВСМПО-Ависма» отказалась комментировать содержание иска.

В начале августа в «Ростехе» сообщили, что против Воеводина возбуждено уголовное дело, однако оказались раскрывать его детали. По данным Telegram-канала «Давыдов.Индекс», его обвинили по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). В компании провели расследование и выявили хищение активов в мае 2020 года.

Полиция завела уголовное дело о хищении активов «ВСМПО-Ависма»
Общество
Сотрудники корпорации ВСМПО-АВИСМА в цехе механической обработки штамповок, производящем сложноконтурные шассийные и конструкционные детали авиационного назначения

Позже стало известно, что полиция завела уголовное дело по этой статье в связи с хищением активов корпорации. В МВД не сообщили, кто именно стал фигурантом расследования.

В начале мая возглавлявший «ВСМПО-Ависма» с 2009 года Воеводин оставил свою должность, несмотря на то, что за месяц до этого его контракт был продлен до 2023 года. В компании заявили, что бывший генеральный директор решил сосредоточиться на личных проектах.

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Против бывшего главы «ВСМПО-Ависмы» возбудили уголовное дело
Общество
Михаил Воеводин

«ВСМПО-Ависма» является крупнейшим в мире производителем изделий из титана. Клиенты корпорации — лидеры авиа- и двигателестроения: Boeing, Airbus, Embraer, Messier-Bugatti-Dowty, Rolls-Royce и другие. Российская компания поставляет продукцию в 48 стран.

Основным бенефициаром «ВСМПО-Ависма» является Михаил Шелков, контролирующий 65,27% акций. 25% плюс одна акция принадлежит «Ростеху». Совет директоров металлургического гиганта возглавляет Сергей Чемезов.

Автор: Михаил Котляр
При участии: Светлана Бурмистрова
Теги: ВСМПО-Ависма, иск, суд, Свердловская область
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