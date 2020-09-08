«ВСМПО-Ависма» подала иск к бывшему гендиректору на 4 млрд руб.

Суть иска не уточняется. В конце июля против Воеводина завели уголовное дело, позже стало известно о расследовании хищений в металлургической компании

Михаил Воеводин (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Металлургическая компания «ВСМПО-Ависма» подала иск к своему бывшему генеральному директору Михаилу Воеводину. Это следует из картотеки Арбитражного суда Свердловской области. Суть исковых требований не уточняется, однако оглашена их сумма — 4 073 687 871 рубль. Заявление зарегистрировано 4 сентября.

Первым на появление иска обратило внимание издание «Право.ru»

«ВСМПО-Ависма» отказалась комментировать содержание иска.

В начале августа в «Ростехе» сообщили, что против Воеводина возбуждено уголовное дело, однако оказались раскрывать его детали. По данным Telegram-канала «Давыдов.Индекс», его обвинили по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). В компании провели расследование и выявили хищение активов в мае 2020 года.