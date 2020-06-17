Глава «ВСМПО-Ависма» предупредил об угрозе остановки предприятия осенью
Крупнейший в мире производитель титана «ВСМПО-Ависма» может в сентябре прекратить работу, если компания не получит новые заказы. Об этом на встрече с сотрудниками сообщил руководитель предприятия Максим Кузюк. Видеозапись его обращения опубликована на странице «ВСМПО-Ависма» во «Вконтакте».
«Рассматриваем сентябрь, но решение будет принято в зависимости от того, сколько заказов мы реально в систему внесем», — заявил Кузюк и отметил, что работать на маленькой загрузке еще хуже, чем полная остановка.
По его словам, компания также допускала возможность прервать работу в августе, но отказалась от этой идеи. Кузюк отметил, что перед коммерческим блоком стоит задача искать заказы, так как «это будет лучший вариант, нежели чем останавливаться».
Отвечая на вопрос о сокращениях на предприятии, Кузюк заявил, что они не коснутся инженерного состава, а только руководящего состава и вспомогательного персонала. «Цель — достичь более прозрачной системы управления, меньшее количество руководителей на большее количество основных сотрудников, которые делают работу», — заявил он и пообещал, что массовых увольнений и сокращений не планируется.