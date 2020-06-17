Глава «ВСМПО-Ависма» предупредил об угрозе остановки предприятия осенью

Крупнейший производитель титана рассматривает такую возможность, если не получит новых заказов, так как работать на маленькой загрузке хуже полной остановки. Компания также сократит руководящий состав и вспомогательный персонал

Комплекс по производству титановых штамповок «ВСМПО-Ависма» (Фото: Павел Лисицын / РИА Новости)

Крупнейший в мире производитель титана «ВСМПО-Ависма» может в сентябре прекратить работу, если компания не получит новые заказы. Об этом на встрече с сотрудниками сообщил руководитель предприятия Максим Кузюк. Видеозапись его обращения опубликована на странице «ВСМПО-Ависма» во «Вконтакте».

«Рассматриваем сентябрь, но решение будет принято в зависимости от того, сколько заказов мы реально в систему внесем», — заявил Кузюк и отметил, что работать на маленькой загрузке еще хуже, чем полная остановка.

По его словам, компания также допускала возможность прервать работу в августе, но отказалась от этой идеи. Кузюк отметил, что перед коммерческим блоком стоит задача искать заказы, так как «это будет лучший вариант, нежели чем останавливаться».

Отвечая на вопрос о сокращениях на предприятии, Кузюк заявил, что они не коснутся инженерного состава, а только руководящего состава и вспомогательного персонала. «Цель — достичь более прозрачной системы управления, меньшее количество руководителей на большее количество основных сотрудников, которые делают работу», — заявил он и пообещал, что массовых увольнений и сокращений не планируется.