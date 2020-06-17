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Глава «ВСМПО-Ависма» предупредил об угрозе остановки предприятия осенью

Крупнейший производитель титана рассматривает такую возможность, если не получит новых заказов, так как работать на маленькой загрузке хуже полной остановки. Компания также сократит руководящий состав и вспомогательный персонал
ВСМПО-АВИСМА VSMO ₽20 020 -1,86% Купить
Комплекс по производству титановых штамповок «ВСМПО-Ависма»
Комплекс по производству титановых штамповок «ВСМПО-Ависма» (Фото: Павел Лисицын / РИА Новости)

Крупнейший в мире производитель титана «ВСМПО-Ависма» может в сентябре прекратить работу, если компания не получит новые заказы. Об этом на встрече с сотрудниками сообщил руководитель предприятия Максим Кузюк. Видеозапись его обращения опубликована на странице «ВСМПО-Ависма» во «Вконтакте».

«Рассматриваем сентябрь, но решение будет принято в зависимости от того, сколько заказов мы реально в систему внесем», — заявил Кузюк и отметил, что работать на маленькой загрузке еще хуже, чем полная остановка.

По его словам, компания также допускала возможность прервать работу в августе, но отказалась от этой идеи. Кузюк отметил, что перед коммерческим блоком стоит задача искать заказы, так как «это будет лучший вариант, нежели чем останавливаться».

Гендиректор «ВСМПО-Ависма» покинул должность
Бизнес
Михаил Воеводин

Отвечая на вопрос о сокращениях на предприятии, Кузюк заявил, что они не коснутся инженерного состава, а только руководящего состава и вспомогательного персонала. «Цель — достичь более прозрачной системы управления, меньшее количество руководителей на большее количество основных сотрудников, которые делают работу», — заявил он и пообещал, что массовых увольнений и сокращений не планируется.

РБК направил запрос в «ВСМПО-Ависма».

«ВСМПО-Ависма» — поставщик титановых компонентов для Boeing и Airbus. Контрольный пакет (50% плюс одна акция) принадлежит менеджменту корпорации, блокпакет (25% плюс одна акция) — «Ростеху». С 2009 года компанией руководил Михаил Воеводин, который покинул должность 7 мая. Кузюк, который был заместителем Воеводина по развитию бизнеса, стал исполняющим обязанности гендиректора.

В апреле на фоне пандемии коронавируса и сокращения авиаперевозок компании пришлось пересмотреть производственные программы. «ВСМПО-Ависма» сократила объемы товарной титановой продукции в 2020 году с запланированных 39 тыс. до 26,5 тыс. т, а производство титана губчатого — с 44 тыс. до 35 тыс. т. Компания также снизила непроизводственные расходы и перенесла инвестиционные проекты. Сотрудникам предложили работать по графику укороченной рабочей недели, часть производственных участков временно закрыли.

«ВСМПО-Ависма» занимает 25% мирового рынка титана, говорится на сайте компании. Она поставляет продукцию на рынки 50 стран. По оценке АКРА, в 2019 году предприятие выпустило 37–38 тыс. т титана. Чистая прибыль корпорации по МСФО в 2019 году составила $321,02 млн, что почти на 31,3% выше показателя предыдущего года ($244,5 млн). Выручка увеличилась на 0,7%, до $1,629 млрд.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: ВСМПО-Ависма, титан
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