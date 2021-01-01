«ВСМПО-Ависма» снизила требования к экс-гендиректору на ₽250 млн

Суд снизил требования «ВСМПО-Ависма» к ее экс-гендиректору Михаилу Воеводину на 250 млн руб. до почти 1,7 млрд руб. Бывший топ-менеджер уже перечислил компании эти средства, сообщил источник РБК

Михаил Воеводин (Фото: Павел Лисицын / РИА Новости)

Арбитражный суд Свердловской области снизил требования крупнейшего в мире производителя титана «ВСМПО-Ависма» (зарегистрирован в городе Верхняя Салда в Свердловской области) к его экс-гендиректору Михаилу Воеводину примерно на 250 млн руб. — с 1,95 млрд руб. до 1,696 млрд руб. — по заявлению самой компании. Об этом в четверг, 24 декабря, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник. Источник, близкий к одной из сторон спора, сказал РБК, что Воеводин уже перечислил ВСМПО всю сумму компенсации — 1,696 млрд руб.

«Решение по сумме было принято по соглашению сторон на основании итоговой экспертной оценки», — заявил РБК представитель ВСМПО. РБК направил запросы адвокату Воеводина Илье Котлярову.

Воеводин возглавлял «ВСМПО-Ависма» с 2009 года, а в начале мая 2020 года покинул его, несмотря на то что совет директоров компании за месяц до этого продлил с ним контракт до 2023 года.

В начале сентября «ВСМПО-Ависма» подала иск к Воеводину на 4,073 млрд руб., но суть требований не уточнялась. Пресс-служба «Ростеха» (владеет 25% компании) еще в августе сообщила, что в отношении бывшего топ-менеджера возбуждено уголовное дело, не раскрывая деталей. Позже стало известно, что ГСУ ГУ МВД по Свердловской области завело дело по факту хищения активов «ВСМПО-Ависма» в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).