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«ВСМПО-Ависма» снизила требования к экс-гендиректору на ₽250 млн

Суд снизил требования «ВСМПО-Ависма» к ее экс-гендиректору Михаилу Воеводину на 250 млн руб. до почти 1,7 млрд руб. Бывший топ-менеджер уже перечислил компании эти средства, сообщил источник РБК
«ВСМПО-Ависма» VSMO ₽20 400 -1,64% Купить
Михаил Воеводин
Михаил Воеводин (Фото: Павел Лисицын / РИА Новости)

Арбитражный суд Свердловской области снизил требования крупнейшего в мире производителя титана «ВСМПО-Ависма» (зарегистрирован в городе Верхняя Салда в Свердловской области) к его экс-гендиректору Михаилу Воеводину примерно на 250 млн руб. — с 1,95 млрд руб. до 1,696 млрд руб. — по заявлению самой компании. Об этом в четверг, 24 декабря, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник. Источник, близкий к одной из сторон спора, сказал РБК, что Воеводин уже перечислил ВСМПО всю сумму компенсации — 1,696 млрд руб.

«Решение по сумме было принято по соглашению сторон на основании итоговой экспертной оценки», — заявил РБК представитель ВСМПО. РБК направил запросы адвокату Воеводина Илье Котлярову.

Воеводин возглавлял «ВСМПО-Ависма» с 2009 года, а в начале мая 2020 года покинул его, несмотря на то что совет директоров компании за месяц до этого продлил с ним контракт до 2023 года.

Гендиректор «ВСМПО-Ависма» покинул должность
Бизнес
Михаил Воеводин

В начале сентября «ВСМПО-Ависма» подала иск к Воеводину на 4,073 млрд руб., но суть требований не уточнялась. Пресс-служба «Ростеха» (владеет 25% компании) еще в августе сообщила, что в отношении бывшего топ-менеджера возбуждено уголовное дело, не раскрывая деталей. Позже стало известно, что ГСУ ГУ МВД по Свердловской области завело дело по факту хищения активов «ВСМПО-Ависма» в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).

По данным «Коммерсанта», корпорация сочла «неразумными и недобросовестными» сделки по продаже ферротитана и титановой стружки, которые Воеводин заключил в 2017–2019 годах в том числе с швейцарскими Interlink Metals and Chemicals AG и Interlink Metals and Chemicalsink. Компаниям предоставлялась скидка в 30%, а также рассрочка оплаты на полгода. Корпорация оценила ущерб от этих сделок в 3,8 млрд руб. Кроме того, в корпорации посчитали, что недополучили 256 млн руб. в результате сделок с московскими компаниями «Интермик мет», «Проминдустрия» и «Торгово-промышленный вектор», которым также продавалась титановая стружка.

В середине октября «ВСМПО-Ависма» направила в Арбитражный суд Свердловской области заявление об утверждении мирового соглашения с Воеводиным. Тогда компания согласилась снизить сумму требований в два раза — до 1,95 млрд руб. Сообщалось, что эту сумму он должен был выплатить в течение 47 дней, то есть до середины декабря. Но неизвестно, прекращено ли уголовное дело против бывшего топ-менеджера.

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РБК направил запрос в пресс-службу МВД.

Автор
Светлана Бурмистрова
ВСМПО-АВИСМА суд «Ростех» Воеводин
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