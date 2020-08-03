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«Ростех» сообщил об уголовном деле против бывшего главы «ВСМПО-Ависмы»

Михаил Воеводин
Михаил Воеводин (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего руководителя корпорации «ВСМПО-Ависма» Михаила Воеводина. Об этом сообщили РБК в пресс-службе «Ростеха» (владеет 25% акций корпорации).

«Действительно, дело возбуждено, его детали мы комментировать не можем — это прерогатива следственных органов», — сообщил представитель госкорпорации.

Воеводин ушел в отставку в мае 2020 года.

Материал дополняется.

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