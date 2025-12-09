 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
0

WSJ узнала, что пообещала Paramount ради отмены «мегасделки» Netflix

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Президент США неоднократно критиковал CNN и судился с ним. Paramount намерилась приобрести владельца телеканала — Warner Bros. — и пообещала Белому дому изменить политику телеканала, если сделку с Netflix заблокируют
Warner Bros. Discovery WBD $27,23 +4,41% Купить
Paramount Global PARA $11,04 -6,04% Купить
Netflix NFLX $96,79 -3,44% Купить
Фото: Andrew Harnik / Getty Images
Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Генеральный директор Paramount Skydance Дэвид Эллисон пообещал Белому дому, что внесет «радикальные изменения» в работу телеканала CNN, если президентская администрация обеспечит ему покупку Warner Bros. Discovery вместо сделки последней с Netflix. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Трамп сообщил окружению, что желает смены владельца CNN и внесения изменений в программы телеканала, рассказали источники WSJ.

Президент США не раз конфликтовал с CNN, традиционно поддерживающим Демократическую партию. В октябре 2022 года Трамп подал в суд на телеканал CNN, потребовав компенсацию в $457 млн. Поводом стало использование журналистами термина «большая ложь» для описания ложных утверждений Трампа о победе на выборах 2020 года и якобы сравнение его с Адольфом Гитлером. Суд постановил, что использование CNN термина «большая ложь» и сравнения были мнениями, а не фактами.

В июне 2025 года Трамп обрушился на CNN за освещение разведданных об Иране, назвав репортера Наташу Бертран, и потребовал ее увольнения.

Paramount Global 8 декабря предложила выкупить Warner Bros. Discovery за $108 млрд наличными по цене $30 за акцию, компания претендует в том числе на активы и такие телевизионные сети, как CNN и TNT Sports, ранее сообщила CNBC.

На прошлой неделе стриминговый сервис Netflix объявил о заключении сделки по покупке киностудии Warner Bros. за $82,7 млрд. Речь идет о приобретении непосредственно киностудии Warner Bros., а также стриминга HBO Max и канала HBO.

Paramount решила побороться с Netflix за Warner Bros.
Политика
Фото:Mike Blake / Reuters

Ожидается, что сделка будет закрыта в течение 12–18 месяцев. Однако Эллисон усомнился в том, что ее одобрят регулирующие органы, поскольку, по его мнению, «позволение стриминговому сервису № 1 объединиться с стриминговым сервисом № 3 является антиконкурентным».

Трамп говорил, что намерен участвовать в принятии решения по поводу сделки Netflix и Warner Bros. По его словам, она «может стать проблемой», так как у Netflix очень большая доля рынка и она увеличится после приобретения Warner Bros.

Эллисон назвал Трампа сторонником «конкуренции». По его словам, именно объединение Paramount с Warner Bros. поспособствует «настоящей конкуренции с Netflix и Amazon». Он пояснил, что сама по себе Paramount слишком мала, чтобы конкурировать с такими компаниями. Соруководитель Netflix Тед Сарандос, однако, отмечал, что интересы Трампа касательно вероятной сделки Netflix и Warner Bros. Discovery совпадают. Человек, близкий к Трампу, сказал, что президент захочет, чтобы Paramount и Netflix «конкурировали за его одобрение сделки», пишет WSJ.

В Netflix раскрыли позицию Трампа относительно выкупа Warner Bros.
Бизнес
Джаред Кушнер

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Дональд Трамп США CNN Warner Bros. Netflix Paramount
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
В Netflix раскрыли позицию Трампа относительно выкупа Warner Bros.
Бизнес
Paramount решила побороться с Netflix за Warner Bros.
Политика
Трамп предупредил, что сделка Netflix «может стать проблемой»
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 декабря
EUR ЦБ: 89,71 (+1) Инвестиции, 09:17 Курс доллара на 9 декабря
USD ЦБ: 77,27 (+1,18) Инвестиции, 09:17
Экс-мэра Иваново задержали за покровительство в капремонте на ₽500 млн Политика, 09:38
Т-Инвестиции упростили открытие брокерского счета для иностранцев Радио, 09:37
Онлайн и офлайн в одной корзине: что такое бесшовный шопинг сегодня Стиль, 09:34
Сколько Узбекистан зарабатывает на экспорте лимонов РБК и РЭЦ, 09:33
Число пострадавших в Чувашии при падении дрона увеличилось Политика, 09:32
Бастрыкин призвал изменить сознание общества для борьбы с коррупцией Политика, 09:30
WSJ узнала, что пообещала Paramount ради отмены «мегасделки» Netflix Политика, 09:24
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
Почему не все компании зарабатывают на больших массивах данных РБК и PostgresPro, 09:21
Герасимов назвал главную задачу «Центра» после взятия Красноармейска Политика, 09:15
За ночь над регионами России сбили 121 украинский дрон Политика, 09:06
«А кому сейчас легко?»: о каких фразах надо забыть руководителю в декабреПодписка на РБК, 09:01
Глава Бурятии предложил исключить угольную ГРЭС из «Чистого воздуха» Политика, 09:01
4 отрасли, где применяются большие языковые модели РБК и GigaChat, 09:00
Генпрокурор назвал популизм недопустимым в борьбе с коррупцией Политика, 08:40