WSJ узнала, что пообещала Paramount ради отмены «мегасделки» Netflix

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Генеральный директор Paramount Skydance Дэвид Эллисон пообещал Белому дому, что внесет «радикальные изменения» в работу телеканала CNN, если президентская администрация обеспечит ему покупку Warner Bros. Discovery вместо сделки последней с Netflix. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Трамп сообщил окружению, что желает смены владельца CNN и внесения изменений в программы телеканала, рассказали источники WSJ.

Президент США не раз конфликтовал с CNN, традиционно поддерживающим Демократическую партию. В октябре 2022 года Трамп подал в суд на телеканал CNN, потребовав компенсацию в $457 млн. Поводом стало использование журналистами термина «большая ложь» для описания ложных утверждений Трампа о победе на выборах 2020 года и якобы сравнение его с Адольфом Гитлером. Суд постановил, что использование CNN термина «большая ложь» и сравнения были мнениями, а не фактами. В июне 2025 года Трамп обрушился на CNN за освещение разведданных об Иране, назвав репортера Наташу Бертран, и потребовал ее увольнения.

Paramount Global 8 декабря предложила выкупить Warner Bros. Discovery за $108 млрд наличными по цене $30 за акцию, компания претендует в том числе на активы и такие телевизионные сети, как CNN и TNT Sports, ранее сообщила CNBC.

На прошлой неделе стриминговый сервис Netflix объявил о заключении сделки по покупке киностудии Warner Bros. за $82,7 млрд. Речь идет о приобретении непосредственно киностудии Warner Bros., а также стриминга HBO Max и канала HBO.

Ожидается, что сделка будет закрыта в течение 12–18 месяцев. Однако Эллисон усомнился в том, что ее одобрят регулирующие органы, поскольку, по его мнению, «позволение стриминговому сервису № 1 объединиться с стриминговым сервисом № 3 является антиконкурентным».

Трамп говорил, что намерен участвовать в принятии решения по поводу сделки Netflix и Warner Bros. По его словам, она «может стать проблемой», так как у Netflix очень большая доля рынка и она увеличится после приобретения Warner Bros.

Эллисон назвал Трампа сторонником «конкуренции». По его словам, именно объединение Paramount с Warner Bros. поспособствует «настоящей конкуренции с Netflix и Amazon». Он пояснил, что сама по себе Paramount слишком мала, чтобы конкурировать с такими компаниями. Соруководитель Netflix Тед Сарандос, однако, отмечал, что интересы Трампа касательно вероятной сделки Netflix и Warner Bros. Discovery совпадают. Человек, близкий к Трампу, сказал, что президент захочет, чтобы Paramount и Netflix «конкурировали за его одобрение сделки», пишет WSJ.