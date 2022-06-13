Агаларов рассказал об «обесточенных» и «обезличенных» торговых центрах

Решение международных одежных брендов временно остановить работу в России по сути «обесточило» торговые центры, рассказал в интервью РБК Эмин Агаларов. По его оценке, «Крокус Сити Молл» и комплексы Vegas лишились 30% трафика

После приостановки работы на российском рынке международных фэшн-ретейлеров торговые центры Crocus Group уже потеряли до 30% посещаемости. В интервью РБК первый вице-президент группы Эмин Агаларов поделился своим прогнозом, что, если ситуация не изменится, вскоре ТЦ и вовсе лишатся покупательского трафика. Без якорных арендаторов, нет посетителей, констатировал собеседник РБК.

В марте 2022 года в России свои операции временно прекратили многие зарубежные продавцы одежды и обуви: в частности, H&M Group (развивает бренды H&M, Cos, &Other Stories, Arket), Inditex (Zara, Pull & Bear, Stradivarius, Bershka, Massimo Dutti, Oysho), LVMH (Louis Vuitton, Dior, Fendi, Givenchy, Tiffany&Co и др.).

Один из крупнейших продавцов люксовых товаров «Крокус Сити Молл» и сеть торгово-развлекательных центров Vegas, входящих в Crocus Group, по словам Агаларова, лишились 30% якорных арендаторов, чья доля может достигать 40% арендных площадей. Именно H&M, бренды Inditex, Adidas — основные генераторы трафика с ключевыми локациями, и, хотя они продолжают платить аренду, сборы Crocus Group, снизились примерно на 30% от оборота группы за аналогичный период 2021 года.

Если крупнейшие международные операторы магазинов решат уйти из России и окончательно закроют свои магазины, заменить их на других арендаторов не получится, убежден Агаларов. Эти ретейлеры занимают около 150-200 тыс. кв. м площадей торговых центров Crocus Group, и если 80-100 тыс. кв.м. останутся без арендаторов, центры «обесточатся».

«Если у тебя люксовый ТЦ, тебе нужны Prada, Chanel, Louis Vuitton, если средняя категория — Zara, H&M, Reebok, Adidas. А если их нет, то площадка обезличивается», — объясняет Агаларов.

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В люксовом сегменте часть ретейлеров не получила поставки весенне-летних коллекций. «Крокус Сити Молл» зависим от люксовых марок, многие закрыты, работают те, у кого есть коллекция. Но проблема в том, что в новом сезоне новые коллекции есть не у всех, а, значит, в мае, в бутике висят дубленки и стоят меховые сапоги», — описывает ситуацию Агаларов. Некоторые арендаторы попросили у Crocus Group разрешения закрыть магазины и оплачивать только эксплуатацию, пока не прояснится ситуация с поступлением новых вещей.

Первый вице-президент Crocus Group рассчитывает, что ситуация с фэшн-брендами нормализуется. Пока готовых вариантов заполнения торговых центров нет, и группа находится в режиме «ожидания». «Если нет, я приду к владельцу (Аразу Агаларову — РБК) и скажу: «У нас есть миллион кв. м, которые мы больше не можем сдавать. Что делать?» Пусть примет решение, мы подстроимся. Может, устроим самый большой в мире боулинг-центр или склад — не знаю», — рассуждает Агаларов