Основатель Bosco di Ciliegi стал налоговым резидентом Швейцарии

Владелец Bosco di Ciliegi раскрыл новое резидентство. Михаил Куснирович остается гражданином России, изменений для компании это не принесет, но может дать ему возможность открыть бизнес в формально «нейтральной» стране

Основатель группы Bosco di Ciliegi (специализируется на продажах люксовых товаров и управляет столичным ГУМом) Михаил Куснирович 1 ноября 2022 года получил статус резидента Швейцарии. Об этом стало известно из материалов подконтрольной Куснировичу британской Investments Global Ltd, опубликованных в государственном реестре юридических лиц Великобритании.

О прежнем налоговом резидентстве Михаила Куснировича в документах дополнительно не сообщается. Но в середине марта 2022 года стало известно, что предприниматель получил итальянское гражданство — с Италией у него давние коммерческие и культурные связи. При этом от российского гражданства бизнесмен не отказывался: по данным ЕГРЮЛ, он по-прежнему является гражданином России (приобретение иного гражданства россиянином, согласно закону, не влечет прекращение российского гражданства).

В Bosco di Ciliegi уточнили, что никаких дополнительных структурных изменений для компании в связи со сменой личного резидентского статуса ее основателя в дальнейшем не предвидится.

Для получения статуса резидента в Швейцарии необходимо заключить налоговое соглашение с властями одного из швейцарских кантонов, поясняет управляющий партнер Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. Такой вариант подразумевает, что иностранный гражданин обязуется ежегодно уплачивать фиксированную сумму налога. Она варьируется в зависимости от кантона: наиболее престижные регионы Швейцарии, по словам юриста, могут устанавливать налог в размере 500 тыс. швейцарских франков в год (более 31 млн руб. по курсу швейцарского франка к рублю по состоянию на четверг, 3 ноября).

Получивший статус резидента иностранный гражданин получает право проживать на территории страны со всей своей семьей, может иметь бизнес за рубежом, но не имеет права работать на территории Швейцарии. «Такое резидентство может стать отправной точкой в дальнейшем получении ВНЖ (вида на жительство. — РБК) в этой стране и гражданства. Предположу, что основной путь в случае бизнесмена — это открытие бизнеса в одном из кантонов», — рассуждает Федюкин.

Швейцария не входит в Евросоюз, но является частью Шенгенского соглашения, которое предусматривает отмену пограничного контроля между 26 европейскими государствами. Также между ЕС и Швейцарией действуют подписанные в 1999 и 2004 годах соглашения о сотрудничестве в области экономики, финансов и безопасности (они, в частности, предусматривают упрощенную процедуру взаимного допуска товаров на рынки стран).

В Конституции Швейцарии указано, что она является нейтральной страной. В 2014 году, когда ЕС ввел против России санкции после присоединения Крыма, Швейцария формально не присоединилась к этим мерам, но ввела собственные ограничения, чтобы не дать возможность обходить санкции Евросоюза на своей территории.

Но в 2022 году власти Швейцарии поддержали антироссийские санкции, введенные странами Евросоюза после начала военной спецоперации на Украине. В частности, в марте Швейцария присоединилась к четвертому пакету санкций ЕС против России, который включает запрет на экспорт предметов роскоши — в том числе одежды, обуви, аксессуаров, ювелирных украшений и часов дороже €300 за штуку. Присоединение страны к санкциям против России нарушает Конституцию, отмечала пресс-секретарь партии швейцарского парламента «Демократический союз центра» (UDC) Андреа Зомер.

Что такое Investments Global Ltd

Британская компания выступает владельцем итальянской MKC Group S.r.l., которая работает с Bosco Sport, специализирующейся на продаже спортивной одежды и аксессуаров. Под этим брендом компания выпускала коллекцию одежды для спорта и активного отдыха — официальную спортивную экипировку олимпийской команды с 2002 по 2017 год, пока Олимпийский комитет России не передал контракт на экипировку компании Zasport Анастасии Задориной.

Также Investments Global Ltd владеет российским юрлицом, на которое оформлена недвижимость. По данным последней доступной отчетности Investments Global Ltd на 31 декабря 2020 года, ее выручка составила €69,3 млн (около 5,7 млрд руб. по средневзвешенному курсу евро к рублю в 2020 году). Куснировичу по состоянию на декабрь 2021 года напрямую принадлежит 70%, оставшиеся 30% — у Bosco Holding Ltd.