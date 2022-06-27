Закрытие магазинов подтолкнуло россиян чаще перепродавать вещи в соцсетях

Закрытые с весны магазины западных брендов подтолкнули потребителей покупать и продавать вещи в альтернативных торговых каналах. С весны в социальных сетях и группах появилось в 2,5 раза больше объявлений

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Во втором квартале 2022 года россияне начали активно торговать вещами зарубежных компаний, которые объявили о приостановке работы в России. В мае пользователи социальных сетей, групп в мессенджерах и форумов опубликовали в два с половиной раза больше объявлений о продаже вещей Adidas, Zara и других марок, чем в том же месяце годом ранее, выяснили аналитики маркетингового агентства Sidorin Lab, которые по просьбе РБК провели мониторинг онлайн-площадок.

Всплеск объявлений о перепродаже пришелся на 20-е числа мая, когда количество сообщений в неделю с 1,5 тыс. в среднем выросло до 4 тыс. Подобные предложения были обнаружены более чем в 30 источниках.

Всего за последний год, с начала июня 2021-го по 20 июня 2022-го (последние доступные данные), было зафиксировано свыше 82 тыс. упоминаний брендов в комбинации с предложением продажи, 37% из них опубликованы после 1 марта 2022 года.

Как проводилось исследование Аналитики Sidorin Lab отобрали список иностранных брендов, которые на фоне российской военной спецоперации на Украине временно закрыли свои розничные точки и остановили поставки в страну. Так, например, с марта в России закрыты магазины холдингов Inditex (сети Zara, Bershka, Oysho и др.), H&M (H&M, COS, &Other Stories), Adidas и Uniqlo, до продажи консорциуму инвесторов из Китая в конце мая не работали магазины LPP (Reserved, House). В исследовании учитывается одежда из массмаркета (в том числе бренды H&M, Zara, Pull&Bear, Bershka, Massimo Dutti, Mango) и премиум-сегмента (Gucci, Hugo Boss, Balenciaga), косметика (Dior, Chanel, Jo Malone, L’Occitane), бренды спортивной одежды и обуви (в частности, Adidas и Nike), а также ювелирные магазины (Cartier, Pandora, Tiffany). Поисковые запросы производились в соцсетях, мессенджерах, блогах и форумах при помощи системы мониторинга YouScan и специальной лексики: «предлагаю», «продается», «в наличии», «размеры», «оригинал», «от производителя» в комбинации с названиями брендов. Результаты учитывали упоминания из России и те, которые не были определены географически.

Что перепродают россияне

Самой популярной в перепродажах стала категория спортивной одежды и обуви. В основном с начала марта 2022 года пользователи продают вещи брендов Adidas (30% сообщений), Nike (27%), Puma (8%) и Reebok (5%). При этом большинство объявлений — 51% — были о перепродаже кроссовок.

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Перечисленные спортивные бренды были в четверке лидеров по продажам и до марта текущего года, но количество объявлений выросло в два раза. Например, в середине июня 2021 года можно было обнаружить 557 таких упоминаний, а год спустя — уже 1160.

Следом за товарами спортивных брендов по частоте объявлений о продаже идут вещи марок массмаркета, но количество таких предложений значительно уступает по объемам спортивным брендам. Самые популярные марки в таких объявлениях — Zara и H&M. Как отмечают аналитики Sidorin Lab, перепродажи премиальных одежных брендов, а также косметики и ювелирных товаров не получили массового распространения в Сети.

Где покупают

Чаще всего продажи брендовой одежды предлагают пользователи из Москвы и Подмосковья (18% от всех предложений), а также Петербурга и Ленинградской области (8%). Объявления о продаже вещей опубликованы преимущественно в социальной сети «ВКонтакте» (79%), на втором месте — Telegram (13%), далее — Instagram (4%), Facebook (3%) и «Одноклассники» (1%). Две трети сообщений содержали ссылку на предложения на онлайн-площадках объявлений «Юла» и менее 0,1% — на «Авито».

Подобных объявлений о продаже брендовой одежды может быть в разы больше. На сервисах «Авито» и «Юла», главных площадках торговли между частными лицами, можно встретить много объявлений, опубликованных в последние недели, в которых пользователи предлагают вещи массмаркета и спортивных марок «под заказ» или уточняют, что в наличии есть широкий размерный ряд тех или иных вещей из новых коллекций брендов, убедился корреспондент РБК. Уточнить динамику роста таких объявлений у самих сервисов не удалось — «Авито» и «Юла» не смогли предоставить свои данные.

Почему частники стали больше торговать одеждой

По мнению аналитиков Sidorin Lab, майский всплеск числа объявлений можно объяснить тем, что многие марки сначала заявляли о временном закрытии магазинов только на три месяца. Когда потребители поняли, что магазины не откроются в ближайшее время, а спрос на зарубежные бренды сохраняется, часть из них решили таким образом найти альтернативный способ заработка.

Активность в альтернативных источниках продаж началась еще в марте, отмечает гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс. По ее мнению, это обусловлено тем, что в конце марта ФАС впервые заявила о намерении легализовать параллельный импорт, и стало ясно, что эта сфера будет активно развиваться.

Вице-президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Лия Левинбук считает, что появление на площадках маркетплейсов и в социальных сетях «огромного количества товаров ушедших из России брендов» частично может быть связано с желанием компаний избавиться от стоков, а отчасти — с предприимчивостью отдельных граждан. «Предполагаю, что часть продукции — это выкупленные остатки, также могу допустить, что какие-то объемы могли выкупать и сотрудники самих компаний», — говорит эксперт. По ее мнению, сейчас среди частных продавцов товаров западных брендов появятся те, кто будет поставлять продукцию через параллельный импорт, и одновременно вырастет количество перекупщиков, которые будут возить небольшие партии одежды из Европы или Азии. «Спрос никуда не делся, но раньше его удовлетворяли федеральные сети, представляющие зарубежные бренды, теперь он перетек в другие каналы», — объясняет Левинбук.

Президент Национальной палаты моды Александр Шумский также полагает, что значительное увеличение количества предложений о продаже брендовой одежды связано с тем, что потребители начали распродавать запасы, которые на волне ажиотажа перед закрытием магазинов сделали в марте и апреле 2022 года. «В эти месяцы шел рост трафика и продаж в моллах — клиенты тратили рубли, боясь роста цен и большой инфляции. По некоторым ТЦ выручка одежных магазинов выросла на 50–100% в тот период», — добавляет Шумский.

Текущую ситуацию в торговле Шумский сравнил с кризисом 2008 года, когда из-за резкого роста курса доллара потребители скупали технику и впоследствии пытались ее перепродать. «В мае у покупателей «отлегло», и новые вещи появились на вторичном рынке», — резюмирует он.

Интерес к закупщикам увеличивался по мере нарастания и «уплотнения» информации о приостановке работы или уходе брендов с рынка. «И если сначала все надеялись, что это временная остановка, то к концу марта стало понятно, что многие компании закрывают свои прямые представительства. То есть покупатели осознали, что они уходят навсегда», — считает Анна Лебсак-Клейманс. Эксперт убеждена, что это привело к тому, что покупатели начали самостоятельно и инициативно искать возможности покупки любимых брендов, не дожидаясь, пока это отрегулирует рынок и появятся новые надежные поставщики.