Госдума решила проверить «Роснано» из-за ущерба бюджету в ₽100 млрд

Госдума обратила внимание на положение дел в госкорпорации, которая неделю назад предупредила о возможном банкротстве. Депутаты решили обратиться в правоохранительные органы, чтобы проверить результаты ее финансовой деятельности

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Госдума решила инициировать проверку деятельности «Роснано» из-за предполагаемого ущерба российскому бюджету более чем в 100 млрд руб., сообщил в телеграм-канале депутат Алексей Куринный (фракция КПРФ).

«Госдума приняла сегодня инициированное нами протокольное поручение о необходимости проверки результатов финансовой деятельности госкорпорации «Роснано». <...> После получения (подтверждения) соответствующей информации [об ущербе] будем обращаться в правоохранительные органы», — написал он.

Представитель «Роснано» отказался от комментариев.

3 октября «Роснано» сообщило в своем отчете о риске банкротства. Компания заявила, что размер ее чистого долга за первое полугодие 2023 года превышает 95 млрд руб. Она предупредила, что не имеет возможности за счет собственных средств погасить кредиторскую задолженность в виде кредитов и облигационных займов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя ситуацию на следующий день, сообщил, что решением проблемы с возможным банкротством «Роснано» занимается правительство. Он признал, что в компании «действительно слишком большая» финансовая дыра.

О «дыре» в «Роснано» ранее заявил и Владимир Путин. Президент предположил, что из-за этого Россию в 2022-м мог покинуть бывший глава компании Анатолий Чубайс. Тот отказался комментировать это заявление.

Проблемы в компании были обнаружены еще при Чубайсе (он ушел в 2020 году). В 2013–2016 годах Счетная палата неоднократно критиковала «Роснано» за неэффективность и, в частности, за убыточные проекты.

У госкорпорации накапливались долги перед банками и по облигациям, и в 2021-м она попыталась добиться их реструктуризации. В следующем году глава «Роснано» Сергей Куликов обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить деятельность корпорации с 2010 по 2020 год. Куликов также встречался с Путиным, чтобы обсудить ситуацию.

Власти в том же году допустили, что могут ликвидировать «Роснано». Оно в ответ предложило изменить модель финансирования новых проектов, увеличив в нем долю частного капитала.