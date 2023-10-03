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«Роснано» предупредила о риске банкротства

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Группа «Роснано» не сможет погасить долги до конца текущего года за счет собственных средств, говорится в ее отчете, опубликованном на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

«Учитывая размер кредиторской задолженности в виде кредитов и облигационных заумов, подлежащих погашению до конца 2023 года, исполнение АО «Роснано» долговых обязательств в полном объеме исключительно за счет собственных средств объективно невозможно», — сказано в документе.

В компании предупредили, что «Роснано» отвечает признакам неплатежеспособности и недостаточности имущества в терминологии Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Если акционеры «Роснано» не примут решения для нормализации финансовой отчетности и предоставления ликвидности для исполнения обязательств перед кредиторами, в том числе в условиях бюджетных и иных нормативных ограничений, «высока вероятность возникновения признаков банкротства», говорится в документе.

Согласно данным из отчета, размер чистого долга компании за первое полугодие 2023-го превышает 95 млрд руб., с конца 2022-го он вырос почти на 5 млрд руб. Данные о выручке и прибыли не раскрываются.

Вопрос с долгами »Роснано» был поднят в конце 2021 года. Источник РБК сообщал, что на тот момент объем обязательств компании составлял порядка 148 млрд руб, в том числе 108 млрд руб., обеспеченных государственными гарантиями. Речь шла как о долгах по облигациям, так и перед банками.

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