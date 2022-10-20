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В Роснано назвали альтернативу ликвидации компании

Роснано: ликвидация компании приведет к дополнительной нагрузке на бюджет
В проектах «Роснано» следует увеличить долю частного капитала. Там указали, что сворачивание инвестиций приведет к нагрузке на бюджет. Ранее стало известно, что в правительстве обсуждают расформирование «Роснано»
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Оптимальный сценарий реорганизации «Роснано» заключается в изменении модели финансирования новых проектов через увеличение доли частного капитала, сначала — в пропорции один к четырем, предложили в компании. пишет ТАСС. Накануне источники РБК и «Ведомостей» сообщили, что в правительстве обсуждают возможное расформирование «Роснано» из-за убытков.

Компания указала, что предложенная модель уже применяется в проектах, финансируемых государством. Например, по правилам выделения средств на инвестпроекты из Фонда национального благосостояния (ФНБ), «они не должны превышать 25% от общего объема».

Если же отказаться от новых инвестиций и ускоренно реализовать все активы исторического портфеля и отказ от новых инвестиций, как предлагает Минфин, это будет нерационально и спровоцирует «снижение поступлений от выходов из портфельных компаний и закрытие долговых обязательств», считают в «Роснано». Такие действия приведут к дополнительной нагрузке на бюджет страны из-за необходимости выплатить более 30 млрд руб. процентных платежей.

«Во многих активах доля участия «Роснано» значительна, иногда превышает контрольную — это позволяет реализовать сценарии частичной продажи и получить дополнительный возврат средств от роста стоимости через два-четыре года», — подчеркнули в компании.

Руководство продолжит работу по снижению операционных расходов и финансовому оздоровлению компании, минимизации ущерба акционеру и увеличению стоимости активов при любом сценарии развития ситуации, отмечается в заявлении. Компания подготовила к продаже 20 компаний из своего инвестпортфеля, их сотрудников переведут на смежные задачи.

«Например, накопленные компетенции планируется использовать в новых проектах по распределенной децентрализованной энергетике и промышленному хранению энергии», — отметили в «Роснано».

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Знакомый с обсуждением будущего «Роснано» источник РБК рассказал, что прежде изучались три варианта: ликвидация компании, передача ее в одну из госкорпораций с сохранением одной или нескольких ключевых компетенций, например по водородному транспорту, и развитие с утверждением новой инвестиционной программы. Сейчас актуальными являются варианты, предусматривающие ликвидацию или передачу «с соответствующим сужением профиля деятельности», — добавил собеседник.

Компания не может самостоятельно обслуживать свои обязательства из-за международных санкций против России и усугубления финансовых проблем. В правительстве сомневаются в рациональности поддержки «Роснано», предложение расформировать компанию направил президенту Владимиру Путину министр финансов Антон Силуанов, писали «Ведомости».

Источники газеты в середине октября говорили, что Минфин погасил задолженность компании по шестой серии облигаций в объеме 9 млрд руб. и выплатил доход на сумму 560 млн руб.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Роснано ликвидация ведомства
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