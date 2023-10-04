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Кремль назвал ответственных по исключению риска банкротства «Роснано»

Кремль: правительство занимается исключением риска банкротства «Роснано»
В правительстве России «генерятся предложения», что делать с дырой в бюджете «Роснано», заявил Песков. Накануне корпорация сообщила о риске собственного банкротства
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

Решением проблемы с возможным банкротством «Роснано» занимается правительство России. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Там были определенные успехи, но, если вы помните, президент вскользь упомянул о достаточно большой дыре в этой корпорации. Она действительно слишком большая. Правительство занимается этим вопросом», — сказал Песков. По его словам, в правительстве «генерятся соответствующие предложения». «Действительно, там есть проблемы», — сказал Песков.

О том, что группа «Роснано» не сможет погасить долги до конца текущего года за счет собственных средств, говорилось в отчете корпорации, который она опубликовала накануне. В нем говорилось, что с учетом размера «кредиторской задолженности в виде кредитов и облигационных займов, подлежащих погашению до конца 2023 года», «Роснано» исполнить долговые обязательства за счет собственных средств не сможет.

В документе также говорилось, что если акционеры «Роснано» не смогут принять решение по нормализации финансовой отчетности и найти средства для оплаты долгов, то «высока вероятность возникновения признаков банкротства». Размер чистого долга компании за первое полугодие 2023 года превышает 95 млрд руб., с конца 2022-го он вырос почти на 5 млрд руб., следовало из отчетности. Данные о выручке и прибыли не раскрывались.

С критикой работы «Роснано» выступала ранее и Счетная палата — в 2013–2016 годах. Также в 2022 году сама компания попросила Счетную палату проверить работу «Роснано» при Анатолии Чубайсе, сообщали источники РБК.

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В структуре «Роснано» «большая дыра, огромная дыра финансовая», говорил президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме в сентябре 2023 года. Экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс отказался комментировать эти слова.

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Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова, Григорий Набережнов Григорий Набережнов
Роснано Анатолий Чубайс отчетность
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