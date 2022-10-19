«Ведомости» узнали об обсуждении в правительстве ликвидации «Роснано»

В правительстве обсуждают возможное расформирование «Роснано» из-за убыточности госкомпании, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на три федеральных чиновника и собеседника, близкого к компании.

Она фактически не может самостоятельно обслуживать свои обязательства из-за санкций против России и усугубления финансовых проблем.

По словам федерального чиновника, в правительстве усомнились в целесообразности поддержки госкомпании и предложили рассмотреть возможность прекращения ее деятельности. Министр финансов Антон Силуанов направил письмо президенту Владимиру Путину, в котором предложил расформировать «Роснано», рассказал собеседник, знакомый с содержанием письма. Это подтвердил другой источник, близкий к госкомпании.

По словам источников, активы госкомпании предполагается распродать, кроме тех, которые представляют значимость для технологического развития страны — их могут передать другим профильным госкорпорациям.

Как уточнил федеральный чиновник и подтвердил собеседник, близкий к компании, ликвидация «Роснано» не единственный вариант, который обсуждается. Власти не исключают продолжение политики расчистки баланса, но при этом хотят сохранить компанию как центр компетенций по инновациям, рассказали собеседники. По словам источников, решение о будущем «Роснано» будет зависеть от мнения президента.

Материал дополняется