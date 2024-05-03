Суд арестовал активы JPMorgan и акции российской «дочки» Commerzbank

Обеспечительные меры по иску ТКБ на 1,2 млрд руб. Против JP Morgan месяцем ранее подал иск ВТБ, после чего американский банк выразил опасение, что его активы в России окажутся под арестом

Фото: Reuters / Andrew Burton

Транскапиталбанк (ТКБ) добился принятия Арбитражным судом Москвы обеспечительных мер против немецких банков JP Morgan SE и Commerzbank, а также их российских дочерних организаций на общую сумму €12,3 млн, что примерно эквивалентно 1,2 млрд руб. Решение (.pdf) и карточка дела опубликованы на сайте суда.

Под арестом оказались все акции АО «Коммерцбанк (Евразия)» и деньги на банковских счетах кроме счетов типа «С» и «И», которые открыты на Commerzbank AG, J. P. Morgan SE и их структуры в России. Кроме того, меры наложены на принадлежащую им недвижимость и ценные бумаги. Движимое имущество ответчиков суд арестовывать отказался, указав, что истец не доказал необходимость этой меры для возмещения ущерба или исполнения решения суда.

Иск связан с ограничениями на транзакции в связи с внесением в американский SDN-лист. «Заявитель указывает, что эффективное исполнение решения арбитражного суда в отношении ответчиков возможно лишь на территории России и за счет имущества, находящегося на территории России», — сказано в определении.

Постановление суда датировано 26 апреля, первым на него обратил внимание «Интерфакс».

JPMorgan — крупнейший банк США практически по всем показателям, отмечала Financial Times по результатам прошлого года. За первые девять месяцев 2023-го он заработал в США $38,9 млрд прибыли — около 18% от общего объема прибыли в американском банковском секторе.

Обеспечительные меры приняты по иску, который ТКБ подал в марте. Банк не раскрывает его содержание. Первое заседание пройдет через две недели, 16 мая. В качестве третьего лица был указан Национальный расчетный депозитарий (НРД).

Транскапиталбанк попал под американские санкции два год назад, весной 2022-го. Как заверяли в ТКБ, ограничения окажут влияние только на те операции, которые связаны с контрагентами из США. В конце прошлого года ТКБ подал иск против Euroclear Bank на 1,8 млрд руб., третьим лицом также был указан НРД. Европейские Euroclear и Clearstream в рамках ограничительных мер против России заблокировали счета национального депозитарий, что привело к блокировали части активов инвесторов из России.

Ранее в апреле иск против JPMorgan подал банк ВТБ. Поводом стала блокировка американской стороной корреспондентского счета российского банка, где находятся $439,46 млн, из-за санкций. JPMorgan отмечал, что вынужден исполнять санкции, а ВТБ, открывая счет, соглашался с условиями. JPMorgan Сhase озвучил тогда опасения, что ВТБ в случае положительного решения российского суда постарается добиться ареста его активов.