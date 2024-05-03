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Суд арестовал активы JPMorgan и акции российской «дочки» Commerzbank

Суд арестовал активы JPMorgan и акции российской «дочки» Commerzbank по иску ТКБ
Обеспечительные меры по иску ТКБ на 1,2 млрд руб. Против JP Morgan месяцем ранее подал иск ВТБ, после чего американский банк выразил опасение, что его активы в России окажутся под арестом
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Фото: Reuters / Andrew Burton
Фото: Reuters / Andrew Burton

Транскапиталбанк (ТКБ) добился принятия Арбитражным судом Москвы обеспечительных мер против немецких банков JP Morgan SE и Commerzbank, а также их российских дочерних организаций на общую сумму €12,3 млн, что примерно эквивалентно 1,2 млрд руб. Решение (.pdf) и карточка дела опубликованы на сайте суда.

Под арестом оказались все акции АО «Коммерцбанк (Евразия)» и деньги на банковских счетах кроме счетов типа «С» и «И», которые открыты на Commerzbank AG, J. P. Morgan SE и их структуры в России. Кроме того, меры наложены на принадлежащую им недвижимость и ценные бумаги. Движимое имущество ответчиков суд арестовывать отказался, указав, что истец не доказал необходимость этой меры для возмещения ущерба или исполнения решения суда.

Иск связан с ограничениями на транзакции в связи с внесением в американский SDN-лист. «Заявитель указывает, что эффективное исполнение решения арбитражного суда в отношении ответчиков возможно лишь на территории России и за счет имущества, находящегося на территории России», — сказано в определении.

Постановление суда датировано 26 апреля, первым на него обратил внимание «Интерфакс».

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Фото:Андрей Любимов / РБК

JPMorgan — крупнейший банк США практически по всем показателям, отмечала Financial Times по результатам прошлого года. За первые девять месяцев 2023-го он заработал в США $38,9 млрд прибыли — около 18% от общего объема прибыли в американском банковском секторе.

Обеспечительные меры приняты по иску, который ТКБ подал в марте. Банк не раскрывает его содержание. Первое заседание пройдет через две недели, 16 мая. В качестве третьего лица был указан Национальный расчетный депозитарий (НРД).

Транскапиталбанк попал под американские санкции два год назад, весной 2022-го. Как заверяли в ТКБ, ограничения окажут влияние только на те операции, которые связаны с контрагентами из США. В конце прошлого года ТКБ подал иск против Euroclear Bank на 1,8 млрд руб., третьим лицом также был указан НРД. Европейские Euroclear и Clearstream в рамках ограничительных мер против России заблокировали счета национального депозитарий, что привело к блокировали части активов инвесторов из России.

Ранее в апреле иск против JPMorgan подал банк ВТБ. Поводом стала блокировка американской стороной корреспондентского счета российского банка, где находятся $439,46 млн, из-за санкций. JPMorgan отмечал, что вынужден исполнять санкции, а ВТБ, открывая счет, соглашался с условиями. JPMorgan Сhase озвучил тогда опасения, что ВТБ в случае положительного решения российского суда постарается добиться ареста его активов.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
JPMorgan Commerzbank арест активов ТКБ Транскапиталбанк Германия США JPMorgan Chase
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