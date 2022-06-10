Бывший «Макдоналдс» попросил убрать из «Яндекс.Карт» рестораны «Мак»
Владелец бывшей сети ресторанов «Макдоналдс» обратился к представителям «Яндекса» с просьбой удалить из сервиса «Карты» название точек сети «Мак», сообщили РБК в пресс-службе сети ресторанов.
Менять карточки организаций могут бизнес-пользователи «Яндекс.Карт», что и сделал один из них, пояснили в «Яндексе». При этом точки с названием «Макдоналдс» по-прежнему отображаются в сервисе.
«Мы направили запрос на удаление точек, но на это потребуется какое-то время», — отметил представитель «Макдоналдса».
Названия некоторых точек сети действительно изменены на карте Москвы, убедился корреспондент РБК. В частности, название «Мак» присвоили ресторанам по адресам:
- Каширское ш., 12, корп. А;
- Ленинский пр-т 111/2;
- Коломенский пр-т, 7, корп. Б;
- Щелковское ш., 2/1, c.1;
- Можайское ш., 43/1;
- ул. Матвеевская, 9;
- ул. Красная Пресня, 31;
- ул. Большая Бронная, 29;
- Волгоградский пр-т, 24;
- ул. Русаковская, 26;
- ул. Бутырская, 77, стр. 2.
По некоторым из этих адресов рестораны должны открыться под новым брендом и названием 12 июня. Ранее в сети сообщали, что все заявленные точки начнут принимать посетителей в 11:00 по московскому времени, а ресторан у станции метро «Пушкинская» — в 12:00.
Рестораны откроет новый владелец сети, сооснователь «НефтеХимСервиса» Александр Говор после приостановки работы в марте. Тогда компания объявила, что все 850 российских точек «Макдоналдс» больше не будут обслуживать посетителей из-за гуманитарного кризиса на фоне конфликта на Украине и роста неопределенности в бизнес-среде. Спустя два месяца, 16 мая, компания объявила, что уходит с российского рынка и продает бизнес. Говор, купивший сеть ресторанов, ранее развивал ее на территории Сибири в рамках франшизы. Ранее он говорил, что планирует возобновить работу всех закрытых заведений сети в течение двух месяцев.
Перед открытием компания сменила название юридического лица с ООО «Макдоналдс» на «Система ПБО» и выбрала новый логотип. На нем изображены две палочки картофеля фри и круг, символизирующий бургер, на зеленом фоне. Также она зарегистрировала в «Роспатенте» несколько потенциальных новых названий, в том числе «Только так», «Свободная касса», «Весело и вкусно» и «Наше место», однако с окончательным вариантом владелец пока не определился.
Работу под новым названием также продолжит бывшее приложение «Макдоналдса» в AppStore и Play Market — теперь оно будет называться «Мой бургер».
«Макдоналдс», согласно условиям, которые выдвинула Федеральная антимонопольная служба, все еще может выкупить бизнес обратно, однако сделать это необходимо в течение 15 лет.