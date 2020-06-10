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Авария с топливом в Норильске ,  
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«Дочке» «Норникеля» указали на проблемы резервуара за 1,5 года до аварии

Экспертиза промышленной безопасности принадлежащего «дочке» «Норникеля» резервуара, из которого вылилось около 21 тыс. т дизтоплива, проводилась еще в 2018 году. Эксперты обнаружили проблемы, но объект продолжал использоваться
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Фото: Денис Кожевников / ТАСС
Фото: Денис Кожевников / ТАСС

Пятый резервуар на ТЭЦ-3 под Норильском, принадлежащей «дочке» «Норникеля» Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК), где в конце мая произошла авария с разливом дизтоплива, не в полной мере соответствовал нормам промышленной безопасности. К такому выводу пришла компания «Безопасность в промышленности», проводившая экспертизу резервуара в конце 2018 года.

ЧС с разливом дизеля в Норильске. Что важно знать
Бизнес
Фото: пресс-служба «Норникеля» / РИА Новости

Про ее заключение говорится в письме представителя НТЭК в Ростехнадзор (копия есть у РБК). Наличие заключения экспертизы, согласно которому пятый резервуар не в полной мере соответствует требованиям промышленной безопасности, подтвердила 10 июня и пресс-служба Следственного комитета (СК).

Согласно письму НТЭК в Ростехнадзор, срок действия экспертизы — до 30 сентября 2022 года. Ростехнадзор включил ее результаты в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности и присвоил регистрационный номер, говорится в ответном письме заместителя руководителя Енисейского управления ведомства Ивана Переверзева, которое он отправил представителю НТЭК 30 мая 2019 года (у РБК есть копия). РБК направил запрос в Ростехнадзор.

Как сообщил СК, заключение экспертизы о неполном соответствии требованиям промышленной безопасности НТЭК получила в 2018 году после двухлетнего ремонта пятого резервуара. Согласно документу, резервуар мог эксплуатироваться при условии выполнения ряда ремонтных мероприятий, отметила пресс-служба комитета. Однако резервуар с ведома директора ТЭЦ-3 Павла Смирнова, главного инженера предприятия Алексея Степанова и его заместителя Юрия Кузнецова продолжал эксплуатироваться в нарушение правил безопасности. «В результате этого произошла авария», — заключает СК. Указанные лица задержаны, им планируется предъявить обвинение.

Представитель «Безопасности в промышленности» сообщил РБК, что компания не комментирует аварию и экспертизу резервуара, пока идет следствие. Представитель «Норникеля» не ответил на запрос РБК.

9 июня «Норникель» опубликовал презентацию, где говорится, что пятый резервуар, из-за которого произошла авария с разливом дизтоплива, ремонтировался в 2017–2018 годах, а в 2018 году его проверили эксперты по промышленной безопасности. Соблюдались все рекомендации экспертов по первому (после ремонта) наполнению хранилища топливом, указано в презентации.

Компания, которая эксплуатирует опасные объекты, как НТЭК, обязана проводить экспертизу промышленной безопасности таких сооружений, для этого она нанимает организацию, у которой есть лицензия на проведение подобной экспертизы, следует из разъяснений Ростехнадзора.

Согласно приказу ведомства, эксперты могут признать, что объект соответствует или не соответствует требованиям промышленной безопасности, либо указать на неполное соответствие. В случае неполного соответствия резервуар или любой другой промышленный объект «может быть применен при условии внесения соответствующих изменений в документацию или выполнения соответствующих мероприятий в отношении технических устройств либо зданий и сооружений». Эксперты же должны указать, что нужно сделать, чтобы объект стал безопасным.

Зачем ТЭЦ нужен дизель

Согласно приказу Минэнерго, у ТЭЦ должно быть основное и резервное топливо. Если ТЭЦ работает на газе, то резерв — это торф, мазут, уголь. Предусмотрено и так называемое аварийное топливо — дизельное или газотурбинное. Оно используется, в случае если основного топлива не будет вовсе. Площадка с резервуарами с дизельным топливом на ТЭЦ-3 так и называется — «хозяйство аварийного дизельного топлива».

Разлив топлива под Норильском произошел 29 мая на ТЭЦ-3. Из расположенного на территории хранилища резервуара вылилось около 21 тыс. т дизельного топлива. По данным Роспотребнадзора, 6 тыс. т попало в грунт, а остальная часть утекла в воду — в реки Далдыкан, Амбарную и их притоки. По прогнозу Минприроды, на восстановление экологии в районе происшествия уйдет не менее десяти лет. По подсчетам Greenpeace, экологический ущерб может превысить 10 млрд руб. В эту же сумму президент и совладелец «Норникеля» Владимир Потанин оценил работы по устранению последствий аварии. Он пообещал, что компания покроет все расходы и «ни одного рубля бюджетных средств» потрачено не будет.

По предварительным данным Генпрокуратуры, причиной разгерметизации хранилища стала осадка грунта. Из-за необычайно теплой зимы произошло подтаивание грунта, фундамент и опоры «внезапно» просели, и у резервуара, который на них стоял, «оторвалось днище».

В Ростехнадзоре считают, что авария могла произойти из-за изношенности оборудования. Ведомство неоднократно указывало руководству ТЭЦ-3 на нарушения промышленной безопасности при его использовании. Но замечаний в отношении пятого резервуара у Ростехнадзора не было: НТЭК еще пять лет назад вывела резервуар в ремонт, и Ростехнадзор не мог проверить объект, объясняли в ведомстве.

По факту ЧП заведены уголовные дела по четырем статьям: из-за нарушения правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 Уголовного кодекса), загрязнения вод (ст. 250), порчи земли (ст. 254), а также халатности (ч. 1 ст. 293) в связи с несвоевременным информированием о чрезвычайной ситуации.

Авторы: Алина Фадеева, Елизавета Антонова
При участии: Светлана Бурмистрова
Теги: «Норникель», экологическая катастрофа
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