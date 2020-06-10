«Дочке» «Норникеля» указали на проблемы резервуара за 1,5 года до аварии

Экспертиза промышленной безопасности принадлежащего «дочке» «Норникеля» резервуара, из которого вылилось около 21 тыс. т дизтоплива, проводилась еще в 2018 году. Эксперты обнаружили проблемы, но объект продолжал использоваться

Фото: Денис Кожевников / ТАСС

Пятый резервуар на ТЭЦ-3 под Норильском, принадлежащей «дочке» «Норникеля» Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК), где в конце мая произошла авария с разливом дизтоплива, не в полной мере соответствовал нормам промышленной безопасности. К такому выводу пришла компания «Безопасность в промышленности», проводившая экспертизу резервуара в конце 2018 года.

Про ее заключение говорится в письме представителя НТЭК в Ростехнадзор (копия есть у РБК). Наличие заключения экспертизы, согласно которому пятый резервуар не в полной мере соответствует требованиям промышленной безопасности, подтвердила 10 июня и пресс-служба Следственного комитета (СК).

Согласно письму НТЭК в Ростехнадзор, срок действия экспертизы — до 30 сентября 2022 года. Ростехнадзор включил ее результаты в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности и присвоил регистрационный номер, говорится в ответном письме заместителя руководителя Енисейского управления ведомства Ивана Переверзева, которое он отправил представителю НТЭК 30 мая 2019 года (у РБК есть копия). РБК направил запрос в Ростехнадзор.

Как сообщил СК, заключение экспертизы о неполном соответствии требованиям промышленной безопасности НТЭК получила в 2018 году после двухлетнего ремонта пятого резервуара. Согласно документу, резервуар мог эксплуатироваться при условии выполнения ряда ремонтных мероприятий, отметила пресс-служба комитета. Однако резервуар с ведома директора ТЭЦ-3 Павла Смирнова, главного инженера предприятия Алексея Степанова и его заместителя Юрия Кузнецова продолжал эксплуатироваться в нарушение правил безопасности. «В результате этого произошла авария», — заключает СК. Указанные лица задержаны, им планируется предъявить обвинение.