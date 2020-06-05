Ростехнадзор предупреждал «Норникель» о проблемах с хранением топлива

В рамках проверки осенью 2017 года ведомство выявило нарушения при эксплуатации двух резервуаров емкостью 20 тыс. куб. м каждый (в них может поместиться примерно по 17 тыс. т дизеля). Еще в 2014-м ООО «Безопасность в промышленности» провело экспертизу резервуаров и предписало НТЭК провести их ремонт. К осени 2015-го компания должна была отчистить от ржавчины наружную поверхность стенок и кровли резервуаров и восстановить антикоррозионное покрытие, а к октябрю 2016 года — провести неразрушающий контроль днища. Ничего из этого сделано не было, констатировал в отчете инспектор Ростехнадзора.

Коррозия — одна из основных причин выхода из строя резервуаров для нефти и нефтепродуктов, отмечали специалисты Санкт-Петербургского горного университета. Самый уязвимый элемент резервуара — днище, которое постоянно контактирует с водой, насыщенной химически активными элементами. Именно сквозные отверстия в днищах, вызванные образованием язвенной коррозии, были причиной наиболее крупных катастроф, указывали эксперты.

Большая часть оборудования на площадке по хранению дизельного топлива датировалась 1979–1980 годами, а сотрудники ТЭЦ-3 не проводят экспертизу промышленной безопасности, так что «дальнейший срок безопасной эксплуатации не установлен», указывали специалисты Ростехнадзора в 2017 году. Замечание касалось клапанов дыхания и предохранения (контролируют давление) на трех резервуарах с нефтепродуктами, оборудования насосной станции (сливные насосы дизтоплива, установки пенотушения), оборудования химического цеха аварийного хозяйства ТЭЦ-3.

В ходе проверки в 2018 году Ростехнадзор установил, что в зданиях, где располагаются задвижки резервуара № 2, были повреждены стены и кровля, а в здании с задвижками резервуара № 3 произошло смещение стенового ограждения: эти дефекты приводят к коррозии трубопроводов и задвижек. Служба неоднократно указывала на эти нарушения в 2016–2018 годах, говорится в отчете.

Ведомство также посчитало тогда план мероприятий НТЭК по исправлению дела не соответствующим требованиям: документ не был подписан, в нем не было «состава и дислокации сил и средств, аварийных складов, транспорта, привлекаемого для ликвидации аварии, средств спасения».

Ростехнадзор проводил проверки и в 2019–2020 годах, но о новых нарушениях больше не сообщал и не указывал, устранены ли были ранее выявленные проблемы. РБК направил запрос в пресс-службу Ростехнадзора.

Что говорят в «Норникеле»

В 2017 году Ростехнадзор указал на нарушение контроля за состоянием днищ в резервуарах № 2 и № 3, но 29 мая 2020 года разрушился резервуар № 5, сообщил РБК представитель «Норникеля». По его словам, НТЭК поддерживает все емкости в надлежащем состоянии.

По версии «Норникеля» и властей Красноярского края, авария произошла из-за погодных условий. 29 мая «внезапно» просели фундамент и опоры одного из резервуаров и у него «оторвалось днище». «Опоры служили более 30 лет без нареканий», — отметила пресс-служба «Норникеля». Компания использовала резервуары бережно, а опоры могли просесть из-за таяния мерзлого грунта в результате аномально высоких температур, заявил первый вице-президент «Норникеля» Сергей Дяченко.