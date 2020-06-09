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Глава Ростуризма назвала дату начала туристического сезона

Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

С 1 июля жители России получат возможность путешествовать по стране с учетом соблюдения мер безопасности. Об этом сообщила глава Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова, передает «РИА Новости».

«Мы делаем все возможное и очень рассчитываем, что начиная с 1 июля россияне смогут свободно путешествовать по нашей стране, безусловно, с соблюдением всех мер безопасности и предосторожности», — сказала Догузова.

Она добавила, что «многое будет зависеть» от ситуации в конкретном регионе.

Материал дополняется

Теги: туризм, Россия, курортный сезон
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