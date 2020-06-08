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Пандемия коронавируса ,  
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Мишустин заявил о готовности России к открытию туристического сезона

Премьер-министр отметил, что туристическая отрасль, несмотря на урон, нанесенный ей пандемией COVID-19, остается одной из самых перспективных отраслей российской экономики
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Россия готова к постепенному открытию туристического сезона, несмотря на продолжающуюся пандемию коронавирусной инфекции COVID-19, об этом заявил на прошедшем в режиме видеоконференции совещании с вице-премьерами глава правительства России Михаил Мишустин.

«Мы готовы к постепенному открытию курортного сезона <...> Разработан план выхода российской туристической отрасли из режима карантинных ограничений», — сказал Мишустин (трансляцию совещания вел телеканал «Россия 24»).

Премьер-министр отметил, что туристическая отрасль, несмотря на урон, нанесенный ей пандемией COVID-19, остается одной из самых перспективных отраслей российской экономики.

«Ее потенциал крайне высок и в текущих условиях приобретает стратегическое значение», — сказал Мишустин, добавив, что в России нет проблем со спросом на внутренний туризм, так как люди «хотят путешествовать по своей стране», не достает лишь качественной туристической инфраструктуры и сервиса по конкурентным ценам.

«С 1 июля мы планируем, что можно будет полноценно запустить отрасль, уже для межрегиональных поездок», — ответил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, курирующий в правительстве вопросы развития туризма. В качестве основных направлений для таких поездок он назвал, в частности, города Золотого кольца России.

Вице-премьер также сообщил, что на среднего россиянина сейчас приходится 0,4 туристической поездки в год против пяти–семи поездок в развитых странах.

«По сути это десятикратный потенциал роста», — отметил вице-премьер, указав на необходимость стимулировать развитие внутреннего туризма, в том числе семейного туризма и туризма с детьми. Чернышенко добавил, что меры для «быстрого запуска» туристического сезона уже разработаны.

Власти выпустили рекомендации по работе отелей во время пандемии
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Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

«Нужно сделать так, чтобы уже начиная с июля Ростуризм, туроператоры, перевозчики запустили новые внутренние маршруты по таким направлениям, как Калининградская область, Хакасия, Байкал, Горный Алтай, и чтобы на этих направлениях впервые появились чартеры», — сказал вице-премьер, отметив, что это позволит серьезно удешевить поездки, так что десятидневный тур на Байкал подешевеет примерно до 45 тыс. руб.

Чернышенко также сообщил, что в ближайшие недели откроются отели в половине регионов России, при этом власти планируют оказать поддержку и тем, кто, работая легально, размещает туристов в частном секторе.

В конце мая Роспотребнадзор подготовил рекомендации по работе отелей во время пандемии COVID-19. В соответствии с документом, постояльцев, в частности, рекомендовано размещать в номерах «преимущественно» поодиночке либо семьями. При заезде у постояльцев должны измерять температуру, а затем повторять эти измерения не реже одного раза в день. При выявлении постояльца с повышенной температурой или другими признаками ОРВИ его рекомендовано незамедлительно изолировать и сообщить о случившемся врачам.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Михаил Мишустин, туризм
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