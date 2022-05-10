Reuters сообщил о подготовке ФРГ плана на случай отключения Россией газа
Германия разрабатывает план действий, который она реализует, если Россия внезапно решит перекрыть поставки газа, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
В качестве одной из возможных мер называется нормирование потребления газа, причем первыми могут обязать ограничить использование газа домохозяйства, а не промышленность, пишет агентство. По его данным, это будет означать смену текущей политики, согласно которой в таких случаях предприятия первыми подпадают под ограничения.
Источники Reuters также сообщают, что Берлин поддержит предоставление дополнительных кредитов и гарантий компаниям, занятым в энергетическом секторе, для того, чтобы поддержать их в условиях растущих цен. Помимо этого, правительство может «взять под крыло» критически важные компании, такие как нефтеперерабатывающие заводы.
Германия подходит к пределу санкций, которые она может ввести, не отправив свою экономику в спиральное падение, утверждают собеседники издания. По их словам, даже те члены правящей коалиции, которые поддерживают санкционное давление на Россию, опасаются вводить запрет на поставки газа.
По данным одного из источников, главы крупнейших компаний промышленного сектора ФРГ просили правительство не отказываться от газа из России. Еще один собеседник уточнил, что бизнес заверил руководство страны в том, что самостоятельно сократит связи с Россией, но просил «не заставлять его делать это немедленно».
В конце марта Германия ввела первый из трех уровней режима предупреждения чрезвычайной ситуации в газоснабжении. Он предполагает максимальное сокращение потребления газа и мониторинг ситуации на газовом рынке.
Первый уровень режима предупреждения ЧС вводится в случае, если есть признаки будущего ухудшения ситуации с газоснабжением. Если они реализуются, вводится второй уровень. Третий уровень вводится при значительном нарушении газоснабжения. В этом случае правительство принимает меры для обеспечения газом граждан, больниц, пожарных служб и полиции.