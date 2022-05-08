Медведев увидел «призрак коммунизма» в идее членов ЕС делиться газом

El País сообщила об идее ЕС обязать обеспеченные государства делиться газом с наиболее пострадавшими странами-членами. Медведев считает, что если ЕС введет такой порядок, то «там и до продуктовых карточек недалеко»

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что в Европу снова проник «призрак коммунизма» после того, как Еврокомиссия, по данным El País, решила предложить членам ЕС делиться газом в случае прекращения поставок топлива из России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Толстых европейцев, обеспеченных газом из разных источников, собираются заставить делиться с бедными, но гордыми, которые не хотят платить России рублями за наше топливо. Ну что ж, молодцы, достойные наследники двух Карлов — Маркса и Каутского», — заявил Медведев (Каутский — теоретик марксизма, редактор четвертого тома «Капитала»).

Он допустил, что страны-члены ЕС одновременно могут ввести нормирование энергопотребления, и заявил, что после этого «и до продуктовых карточек недалеко».

Требование ЕС делиться своим газом с наиболее пострадавшими странами могут ввести, если Россия решит прекратить поставлять газ в Европу. Это требование может стать одним из пунктов плана Еврокомиссии, который собираются одобрить 18 мая, написала испанская газета. Делиться, по этой задумке, придется тем странам, у которых есть альтернативные поставщики.

Европейские власти также потребуют применять нормирование энергии, которое начнется с промышленного сектора, таким образом, чтобы компании в менее затронутых странах не имели конкурентного преимущества перед предприятиями в более пострадавших государствах, уточняет El País.

Чтобы гарантировать достаточное поступление газа домохозяйствам и социальным службам всех стран ЕС, Брюссель, по данным газеты, собирается использовать действующий с 2017 года регламент о поставках газа.

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В то же время ЕК считает, что из 155 млрд куб. м газа, которые ежегодно поступают из России, две трети в перспективе могут быть заменены.

С начала военной операции на Украине ЕС, США и другие страны начали вводить санкции против России, однако они пока не коснулись импорта нефти и газа. 23 марта президент Владимир Путин объявил, что российская сторона в расчетах за газ откажется от «всех скомпрометировавших себя валют» и будет принимать оплату за него от недружественных стран (в этом перечне все страны ЕС, США, Великобритания и другие государства) в рублях.

В Еврокомиссии заявили, что новая схема оплаты противоречит европейскому санкционному режиму. Многие страны ЕС отказались платить за газ рублями. «Газпром» уже приостановил поставки в Польшу и Болгарию.