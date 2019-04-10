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Производитель «Петелинки» объяснил отмену SPO
Группа «Черкизово», один из крупнейших в России производителей мяса птицы, отменила вторичное размещение акций. Компания, оценивавшая себя в 89,2–101,2 млрд руб., не смогла собрать достаточное для проведения SPO количество заявок
Фото: Ульяна Соловьева / РИА Новости

Почему «Черкизово» отказалось от SPO

Группа «Черкизово» отказалась проводить вторичное размещение акций, рассказали РБК два источника, близких к группе. Она, по словам собеседников РБК, не смогла собрать достаточного количества заявок. Группа «слишком оптимистично» оценила себя перед размещением и цена не устроила покупателей, считает источник РБК на рынке.

В беседе с РБК гендиректор «Черкизово» Сергей Михайлов подтвердил факт отмены SPO. По его словам, инвесторы «оценили привлекательность «Черкизово» и самого сектора, но макроэкономическая ситуация, несмотря на относительную стабилизацию, остается не совсем благоприятной».

«Хоть мы и публичная компания, инвесторы рассматривали наше размещение как первичное, а не вторичное, — добавил Михайлов. — Мы видим, что окна именно для первичного размещения компании среднего размера пока не было и сделать нормальную успешную сделку не представлялось возможным. А сделать некачественную сделку или привлекать деньги любой ценой у нас задачи не стояло».

Экономика
Обвал акций «Черкизово» на 25% объяснили «ошибкой толстого пальца»

Акции «Черкизово» на Московской бирже к 19:30 мск подешевели на 4,47%, до 1540 руб. за штуку. Капитализация группы снизилась до 67,7 млрд руб.

Чем известно «Черкизово»

Группа «Черкизово» (бренды «Петелинка», «Пава-Пава», «Черкизово») специализируется на производстве мяса птицы, свиноводстве и мясопереработке. Выручка группы в 2018 году составила 102,6 млрд руб., чистая прибыль — 12 млрд руб. По итогам прошлого года она оценивает свою долю на рынке птицеводства в 10%.

«Черкизово» основано в 1993 году Игорем Бабаевым. Сейчас его сыновьям — Сергею и Евгению Михайловым — принадлежит по 26,3% «Черкизово», 15,1% — у LM Family Trust, 14,4% — у бывшей супруги Игоря Бабаева Лидии Михайловой, еще 8% у испанской Grupo Fuertes (партнер «Черкизово» по совместному предприятию в Тамбове по производству индейки). 6,6% приходится на казначейские акции, 0,9% принадлежит сотрудникам компании.

Какое планировалось SPO

О проведении очередного размещения акций «Черкизово» объявило в марте этого года. Размещение должно было состоять из двух этапов. На первом компания рассчитывала привлечь минимум $200 млн, предложив инвесторам 18,1% уставного капитала — всего 6,5 млн акций. Средства от размещения она планировала направить на приобретения и на погашение долга. В рамках второго этапа акции планировали продать текущие акционеры «Черкизово».

Группа намеревалась предложить свои акции по цене от 1875 до 2125 руб. за бумагу. Исходя из этой цены, «Черкизово» оценило свою рыночную капитализацию в диапазоне от 89,2 млрд до 101,1 млрд, на момент объявления цены размещения капитализация компании составляла 84,2 млрд руб.

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Reuters узнал о намерении «Черкизово» купить «Приосколье»

Публичной компанией «Черкизово» стало в 2006 году, когда провело первичное размещение акций на Московской и Лондонской фондовых биржах. Тогда компания привлекла в ходе IPO $228,5 млн. Но в ноябре 2017 года «Черкизово» приняло решение уйти с Лондонской биржи, объяснив это ограниченной ликвидностью своих глобальных депозитарных расписок. При этом в «Черкизово» не исключали возможности провести еще одно размещение своих акций на Московской бирже. Первую попытку провести SPO «Черкизово» предприняло в апреле 2018 года, но спустя всего несколько недель отложило его из-за высокой волатильности на рынке ценных бумаг.

В результате размещения компания планировала увеличить долю акций в свободном обращении не менее чем до 25%. На момент объявления SPO, в марте этого года, free float «Черкизово» составлял всего 2,4%. Из-за того что в свободном обращении находилось очень маленькое количество акций «Черкизово», даже небольшой объем сделок на бирже мог привести к резким ценовым скачкам, указывал ранее аналитик «Уралсиба» Константин Белов. Так, 14 марта котировки «Черкизово» дорожали в течение дня на 50%. В день объявления SPO стоимость акций снизилась на 14%, до 1770 руб. за бумагу. А 4 апреля акции «Черкизово» подешевели более чем на четверть — при небольшом объеме торгов и отсутствии серьезных новостей это могло быть связано со случайной ошибкой при вводе данных в торговый терминал, пояснял источник РБК в одной из брокерских компаний.

Автор: Елена Сухорукова
Теги: «Черкизово», вторичное размещение акций
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Производитель «Петелинки» оценил себя перед SPO в 89–101 млрд руб.
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