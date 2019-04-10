Производитель «Петелинки» объяснил отмену SPO

Группа «Черкизово», один из крупнейших в России производителей мяса птицы, отменила вторичное размещение акций. Компания, оценивавшая себя в 89,2–101,2 млрд руб., не смогла собрать достаточное для проведения SPO количество заявок

Фото: Ульяна Соловьева / РИА Новости

Почему «Черкизово» отказалось от SPO

Группа «Черкизово» отказалась проводить вторичное размещение акций, рассказали РБК два источника, близких к группе. Она, по словам собеседников РБК, не смогла собрать достаточного количества заявок. Группа «слишком оптимистично» оценила себя перед размещением и цена не устроила покупателей, считает источник РБК на рынке.

В беседе с РБК гендиректор «Черкизово» Сергей Михайлов подтвердил факт отмены SPO. По его словам, инвесторы «оценили привлекательность «Черкизово» и самого сектора, но макроэкономическая ситуация, несмотря на относительную стабилизацию, остается не совсем благоприятной».

«Хоть мы и публичная компания, инвесторы рассматривали наше размещение как первичное, а не вторичное, — добавил Михайлов. — Мы видим, что окна именно для первичного размещения компании среднего размера пока не было и сделать нормальную успешную сделку не представлялось возможным. А сделать некачественную сделку или привлекать деньги любой ценой у нас задачи не стояло».