Reuters узнал о намерении «Черкизово» купить «Приосколье»

Источники агентства узнали, что один из крупнейших в России производителей мяса птицы ведет переговоры о покупке своего белгородского конкурента. Ранее «Черкизово» договорилось о покупке у «Приосколья» компании «Алтайский бройлер»

Процесс переработки мяса птицы на «Приосколье» (Фото: Григорий Сысоев / ТАСС)

Группа «Черкизово», один из крупнейших в России производителей мяса птицы (бренды «Петелинка», «Пава-Пава», «Черкизово»), ведет переговоры о покупке своего конкурента — белгородской компании «Приосколье», сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

«Процесс уже длится достаточно долго», — сказал собеседник Reuters из кругов, близких к администрации Белгородской области, добавив, что «процесс двигается», но детали держатся в тайне.

В свою очередь источник в отрасли сообщил агентству, что группа «Черкизово», ранее договорившаяся о покупке у «Приосколья» компании «Алтайский бройлер», теперь хочет получить активы компании в Белгородской области.

Ни один из источников Reuters не знает, на какой стадии находятся переговоры, комментарии от сторон предполагаемой сделки агентству получить не удалось. Источник РБК сообщил, что переговоры о покупке «Приосколья» группа «Черкизово» вела еще несколько лет назад, но сейчас ей интересны отдельные активы. По словам собеседника РБК, покупкой «Приосколья» интересовались также «Мираторг» и «Русагро», РБК направил запросы в обе компании.

В марте 2019 года группа «Черкизово» объявила о вторичном размещении своих акций (SPO). В ее сообщении отмечалось, что в первом раунде она планирует привлечь около $200 млн, которые могут быть использованы для финансирования потенциальных приобретений.